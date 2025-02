Legendarul pianist și dirijor Daniel Barenboim anunță că are boala Parkinson

Daniel Barenboim a anunțat joi că are boala Parkinson. Muzicianul în vârstă de 82 de ani a avut o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, care l-au silit să demisioneze din funcția de director muzical general al Operei de Stat din Berlin în ianuarie 2023, scrie Classic FM.

De atunci, el a avut doar apariții ocazionale în calitate de dirijor, cele mai recente fiind la Londra cu orchestra sa West-Eastern Divan la Royal Festival Hall în noiembrie 2024.

„Știu că mulți oameni au fost îngrijorați de sănătatea mea și am fost foarte impresionat de sprijinul pe care l-am primit în ultimii trei ani. Aș dori să împărtășesc astăzi faptul că am boala Parkinson”, a spus el într-o declarație publicată joi. „Privind spre viitor, intenționez să îmi mențin cât mai multe dintre angajamentele profesionale. Dacă sunt în imposibilitatea de a performa, este pentru că sănătatea mea nu-mi permite. Ca întotdeauna, consider că West-Eastern Divan Orchestra este cea mai importantă responsabilitate a mea. Este esențial pentru mine să asigur stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a orchestrei.”

Cariera aproape de neegalat a lui Barenboim l-a purtat de la recitalul său de pian de debut, la vârsta de șapte ani, la multe dintre cele mai prestigioase podiumuri de pe scena mondială, câștigându-și reputația de unul dintre cei mai mari interpreți de muzică clasică din lume, precum și de susținător ferm al păcii între Israel și Palestina prin crearea West-Eastern Divan Orchestra. Cu sediul la Sevilla, orchestra este formată din muzicieni din întreaga lume – din mediile egiptean, iranian, israelian, iordanian, libanez, palestinian, sirian și hispanic.

Născut la Buenos Aires într-o familie evreiască pe 15 noiembrie 1942, Daniel Barenboim a început să învețe pianul la vârsta de cinci ani, primind lecții de la părinții săi.

Declarația sa a continuat: „Voi continua să conduc Divanul ori de câte ori sănătatea îmi va permite. În același timp, îmi voi asuma un rol activ în a mă asigura că Divanul va avea ocazia de a lucra cu alți dirijori excelenți în viitor. Am navigat prin această nouă realitate a mea și mă concentrez pe a primi cele mai bune îngrijiri disponibile. Mulțumesc tuturor pentru amabilitate și urări de bine.”

Daniel Barenboim este prima persoană care a deținut atât cetățenia israeliană, cât și cea palestiniană. Pe lângă acestea și cea argentiniană, el deține și cetățenia Spaniei, fiind descendent pe linie maternă dintr-o familie de evrei sefarzi expulzați în 1492.