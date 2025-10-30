Legendarul Mark Cavendish și partea întunecată a ciclismului, dopajul: „Lance Armstrong era idolul meu”

Mark Cavendish a scris istorie în ciclismul profesionist, britanicul fiind considerat cel mai bun sprinter din istorie. Într-un interviu pentru talkSPORT, fostul rutier l-a adus în discuție pe Lance Armstrong, cel care i-a fost idol. „Am devenit legendă în Turul Franței într-unul din cele mai curate sporturi din lume”.

Mark atrage puternic atenția încă din startul discursului său: folosește cuvinte „grele” sportul care i-a schimbat viața: Lance Armstrong și dopaj. Spune, de asemenea – „ciclism este unul unul dintre cele mai curate sporturi din lume.”

Nu pare tocmai cel mai fericit debut de interviu, în condițiile în care de numele ciclismului au fost legate atâtea și atâtea povește de dopaj, iar Lance Armstrong a fost deposedat de cele 7 Tururi ale Franței tocmai din cauza problemelor legate de doping.

„Nu vom scăpa niciodată de trecutul nostru ca sport pătat, dar ciclismul investește timp, efort și bani în combaterea dopajului. Vor exista în continuare oameni care vor fi prinși pentru dopaj și alte lucruri de genul acesta”, admite Cavendish.

Nu îi este însă rușine să vorbească despre idolul său, nimeni altul decât unul dintre cei mai mari „trișori” din istoria ciclismului – Lance Armstrong.

„Nu înseamnă că, dacă ești un trișor, vei deveni ciclist. Nu așa funcționează lucrurile. Se întâmplă în toate sporturile. Se întâmplă în divertisment, în afaceri.

Oriunde se câștigă bani, oamenii vor trișa. Dacă investești timp, efort și bani pentru a prinde un trișor, o vei face.

Asta a făcut ciclismul la nivel înalt și i-a afectat reputația. Nu mă înțelege greșit, reputația i-a fost afectată pentru că au existat oameni care au trișat”, transmite Mark Cavendish.

Cu toate acestea, britanicul păstrează un loc aparte pentru Lance.

„Lance Armstrong era idolul meu, dar eu am devenit legendă în Turul Franței. Știu că am concurat într-unul dintre cele mai curate sporturi din lume, dacă nu chiar cel mai curat”, completează Cavendish.

Cariera lui Cavendish s-a intersectat cu cea a lui Armstrong, el debutând în Turul Franței în 2007.

„El (n.r. Armstrong) era în plină ascensiune, iar Lance s-a purtat foarte frumos cu mine când eram tânăr.

Cred că, evident, Lance a câștigat mult mai mult decât oricine altcineva din acest sport. La fel, a și pierdut mult mai mult decât oricine altcineva din acest sport.

Vă spun, nu aș fi putut realiza ceea ce am realizat în acest sport dacă ciclismul ar fi fost la fel ca în trecut” – Mark Cavendish.

Despărțirea de ciclism a venit precum o poveste sau un film cu final fericit: a câștigat ultima etapă din ultimul său Tur al Franței la care a participat.

„Sunt destul de mulțumit. Nu mă înțelegeți greșit, după 19 ani, eram destul de bătrân pe final de carieră.

Am câștigat tot ce se putea câștiga și câți sportivi pot spune că au terminat în glorie, în vârf?

Au fost câțiva ani în care mi-a fost extrem de greu, aproape că a trebuit să mă opresc. Aproape că m-a omorât, dar am reușit să fac asta.

Fizic eram bătrân. Aveam aproape 40 de ani când am câștigat, iar asta înseamnă mult pentru un ciclist”, spune cu multă bucurie în glas Mark.

Profesionist din 2005, Mark Cavendish a câștigat 165 de curse de-a lungul carierei, între care Campionatul Mondial din 2011.

În Turul Franței se poate lăuda cu cele mai multe etape în care a triumfat din istorie: 35.

De asemenea, are 17 etape câștigate în Turul Italiei şi trei în Turul Spaniei.