Legendara trupă Uriah Heep va concerta la festivalul Danube Rock Revolution de la Galaţi

Legendara trupă Uriah Heep va cânta la festivalul Danube Rock Revolution, organizat, între 21 şi 24 august, pe Stadionul „Nicolae Rainea” din Galaţi, transmite News.ro.

Prima ediţie a festivalului îşi propune să reunească aproximativ 50.000 de participanţi, pe parcursul celor patru zile.

Trupa britanică se află anul acesta în turneul de adio.

Alături de Uriah Heep, pe scena festivalului vor fi unele dintre cele mai cunoscute trupe de rock: Trooper, Dirty Shirt, Bucovina, Iris, Kempes, Altar, Om la lună, One Night Stand, E-an-na, Cin5i, The Southern Cockroaches, Jack of all Trades, Masterpiece, New Jersey, Hollywood Rose, The Rock, JAXCORE, Adelina Riff, Over Band, şi alţii.

În plus, tineri artişti din şcolile de muzică locale vor avea ocazia să urce pe scena festivalului şi să fie premiaţi pentru talentul şi pasiunea lor, un demers prin care organizatorii investesc în viitorul scenei muzicale româneşti. De asemenea, festivalul va fi şi o rampă de lansare pentru noile generaţii de muzicieni rock.

În acelaşi timp, în cadrul evenimentului va fi amenajată o amplă zonă de expoziţie, realizată în parteneriat cu peste 20 de cluburi moto din România. Aici publicul va putea admira modele inedite de motociclete, va putea participa la test drive-uri, iar cei norocoşi pot pleca acasă chiar cu o motocicletă, oferită printr-o tombolă specială.

Festivalul va include şi o zonă dedicată producătorilor locali, unde vor fi promovate preparate tradiţionale, băuturi artizanale şi produse din regiune. Astfel, evenimentul sprijină dezvoltarea economică locală şi pune în valoare identitatea culturală a zonei.

Totodată, prin iniţiativa „Visit Galaţi”, participanţii sunt invitaţi să exploreze oraşul şi împrejurimile: de la monumente istorice şi muzee, până la plimbări relaxante pe malul Dunării. Festivalul devine astfel un ambasador al turismului local, încurajând descoperirea unui oraş cu istorie, energie şi potenţial.

Biletele sunt deja puse la vânzare prin platforma ambilet.ro, cu preţuri promoţionale Early Bird de la 150 lei / bilet de o zi şi 350 lei / abonament pentru 4 zile