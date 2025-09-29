G4Media.ro
Lapoviţă şi ninsoare în zonele montane / Drumarii intervin pe Transalpina, între…

Lapoviţă şi ninsoare în zonele montane / Drumarii intervin pe Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului

Drumarii acţionează, luni, cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 67C Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, pe porţiunile unde este nevoie, în zonă fiind înregistrate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, transmite Agerpres.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, programul de acces pe drumul montan dintre Rânca şi Obârşia Lotrului este 09:00 – 21:00.

„Din cauza temperaturilor scăzute au apărut primele precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în zonele montane. Angajaţii DRDP Craiova monitorizează permanent starea carosabilului şi intervin cu utilaje specifice pentru a păstra condiţiile de siguranţă rutieră. Şoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) şi DN 7A trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiţii meteorologice. Revizie şi acţionare, unde este cazul, cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 67C, între Rânca şi Obârşia Lotrului”, se arată pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.

În funcţie de evoluţia vremii, circulaţia rutieră pe Transalpina se poate restricţiona în totalitate pentru anumite perioade de timp, se mai menţionează în postare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

