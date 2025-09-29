Wall Street Journal: SUA accelerează producția de rachete pe fondul tensiunilor cu China

Departamentul Apărării al SUA (DoD) trage un semnal de alarmă privind nivelul scăzut al stocurilor de armament, în special rachete, pe care țara le-ar avea disponibile într-un eventual conflict cu China. Pentagonul le cere furnizorilor săi de armament să își dubleze sau chiar să își cvadrupleze ritmul de producție într-un timp record, arată o investigație exclusivă Wall Street Journal.

Inițiativa este coordonată direct de adjunctul secretarului apărării, Steve Feinberg, care a preluat un rol activ prin intermediul Munitions Acceleration Council, contactând săptămânal directorii unor mari companii de armament.

Încă din iunie, Pentagonul a convocat o masă rotundă cu principalii furnizori de rachete, întâlnire la care au participat secretarul apărării Pete Hegseth și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme.

La discuții au fost prezenți giganți din industria de apărare, precum Lockheed Martin și Raytheon, companii emergente precum Anduril Industries și producători de componente critice, de la propulsor de rachetă la baterii.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că președintele Donald Trump și secretarul Hegseth explorează „măsuri extraordinare” pentru a extinde puterea militară a SUA și a accelera producția de muniție.

Oficialii vorbesc despre un efort coordonat între sectorul privat și conducerea militară, menit să răspundă provocărilor strategice din Indo-Pacific.

Totuși, unii experți avertizează că obiectivele stabilite sunt greu de atins. Construcția unei singure rachete poate dura până la doi ani, iar testarea și omologarea noilor furnizori costă sute de milioane de dolari și pot dura luni de zile.

În plus, chiar dacă administrația Trump a alocat 25 de miliarde de dolari suplimentar pentru următorii cinci ani, analiștii susțin că este nevoie de zeci de miliarde în plus pentru a atinge țintele ambițioase ale Pentagonului.

Contractorii de apărare, precum Lockheed Martin și Raytheon, au început deja să angajeze personal suplimentar, să își lărgească liniile de producție și să crească stocurile de piese de schimb.

Cu toate acestea, unii furnizori ezită să investească masiv până când guvernul nu garantează comenzile prin contracte ferme. Christopher Calio, CEO al RTX (compania-mamă a Raytheon), a transmis Pentagonului că este pregătit să mărească producția, dar are nevoie de garanții financiare și de extinderea programelor de achiziție.

Contextul este complicat și de cererea în creștere generată de războiul din Ucraina, care a consumat masiv stocurile de rachete de interceptare precum Patriot.

De asemenea, conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran, în care SUA au tras sute de rachete de ultimă generație, a redus și mai mult arsenalul disponibil.

Prioritatea Pentagonului este acum să reconstruiască rapid rezervele, cu accent pe 12 tipuri de arme esențiale, între care se numără Patriot, racheta anti-navă de lungă rază (LRASM) și Standard Missile-6.

Pentagonul a cerut furnizorilor să prezinte planuri pentru creșterea producției la 2,5 ori nivelul actual în următoarele 6, 18 și 24 de luni, precum și propuneri de atragere a capitalului privat și de licențiere a tehnologiilor către terți.

În septembrie, Armata SUA a acordat Lockheed Martin un contract de aproape 10 miliarde de dolari pentru producția a 2.000 de rachete PAC-3 în perioada 2024–2026, dar ținta finală este aproape de patru ori mai mare.

În paralel, Pentagonul cartografiază lanțurile de aprovizionare pentru a elimina blocajele. De exemplu, producția de Patriot a fost limitată de un senzor fabricat de Boeing, motiv pentru care compania și-a extins recent fabrica cu 35.000 de metri pătrați și instalează noi echipamente de asamblare.

Și Northrop Grumman a investit peste 1 miliard de dolari în facilitățile de producție pentru motoare cu combustibil solid, urmând să își dubleze capacitatea în următorii patru ani.

Oficialii militari promit reforme majore în modul în care SUA achiziționează arme. Secretarul Armatei, Daniel Driscoll, a declarat recent că Pentagonul pregătește „schimbări masive și substanțiale” în procesul de achiziție, cu scopul de a transforma producția de muniție într-un mecanism flexibil și rapid, capabil să răspundă oricărei crize majore de securitate.