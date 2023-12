Lanțul ucrainean Aurora Multimarkert anunță că va deschide 70 de magazine în România, în 2024 / Aurora Romania SRL a fost înființată în luna februarie a acestui an

Lanțul ucrainean Aurora Multimarket a deschis deja șapte magazine în România, iar compania anunță că anul viitor va deschide 70 de magazine în țara noastră, relatează Știri Suceava, care citează The New Voice of Ukraine.

Lanțul ucrainean de magazine Aurora Multimarket are deja patru unități deschide în județul Suceava, câte două în municipiul Suceava și municipiul Fălticeni. Alte magazine au fost deschise în Iași, Botoșani și Bacău.

Pe lângă extinderea din România, Aurora Multimarket vrea să intre și în Republica Moldova, iar primul magazin ar putea fi deschis la finele anului viitor sau în 2025.

Iar pentru piața din Ucraina, retailerul are un plan de 400 de noi magazine, dar și testarea unui nou format, mai mare. În prezent, magazinele Aurora au o suprafață de circa 150 de mp, iar noul concept prevede o suprafață de vânzare de 400 de mp.

Aurora Romania SRL a fost înființată în luna februarie a acestui an.

Aurora și-a început activitatea în 2011 cu o rețea de magazine într-un oraș din Ucraina. Acum, lanțul a ajuns la o rețea de peste 1.100 de unități în Ucraina. Biroul principal de asistență se află în orașul Poltava din Ucraina, unde lucrează peste 1.200 de angajați.