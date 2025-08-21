18.000 de copii au fost victime ale abuzurilor sexuale în Germania, la un nivel „inacceptabil” în 2024, potrivit autorităţilor

Poliţia germană a înregistrat anul trecut aproximativ 18.000 de copii care au fost victime ale abuzurilor sexuale, indică un raport făcut public joi de Poliţia judiciară federală (BKA), transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

În marea majoritate a cazurilor (13.365), victimele abuzurilor sexuale, pornografiei infantile şi exploatării sexuale au fost fete, în timp ce în restul de 4.720 de cazuri a fost vorba despre băieţi, arată BKA.

În 57% din cazuri, suspectul şi victima se cunoşteau dinainte.

Un procent considerabil dintre infracţiuni s-au petrecut în mediul online, a afirmat ministrul de interne Alexander Dobrindt, care a prezentat acest raport la Berlin.

Anul trecut, poliţia a investigat 16.354 de cazuri de abuz sexual asupra unor copii, faţă de 16.375 în 2023, astfel încât nu se poate vorbi despre o îmbunătăţire a situaţiei.

Cazurile pot implica mai mult de un copil, cum se întâmplă în pornografia infantilă, ceea ce duce la un număr mai mare de victime per total.

Atât printre cele 16.345 de cazuri, cât şi printre cele 18.000 de victime din 2024 se află şi copii care au fost ţinte de mai multe ori.

Potrivit BKA, numărul suspecţilor a fost de 12.368, o creştere anuală de 3,9%.

Majoritatea cazurilor au implicat copii cu vârsta sub 14 ani, iar circa 1.200 au vizat adolescenţi între 14 şi 17 ani.

Statisticile includ doar cazurile cunoscute de poliţie, existând temeri că numărul real este mult mai mare.

Ministrul Dobrindt a declarat că aceste cifre au atins un nivel inacceptabil, el reafirmând planurile guvernului de a le cere providerilor de telecomunicaţii să stocheze adresele IP timp de trei luni pentru a le facilita anchetatorilor identificarea infractorilor.