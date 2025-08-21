Strategia naţională privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată de Guvern

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Executivul a aprobat joi, printr-o hotărâre, Strategia naţională privind gospodărirea integrată a zonei costiere, precum şi Planul de management integrat al zonei costiere, elaborate în conformitate cu recomandările specifice ale OCDE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Guvernului, adoptarea acestora va contribui la închiderea negocierilor pentru componenta de management integrat al zonei costiere.

„Strategia oferă un cadru de referinţă pentru managementul activităţilor multisectoriale, precum şi opţiuni pentru viitoarele utilizări ale resurselor, stabilind viziunea pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei costiere româneşti până în anul 2040. Planul de management integrat este elaborat pentru o perioadă de şase ani (până în 2030) şi defineşte măsurile care trebuie luate pentru contracararea principalelor probleme şi vulnerabilităţi din zona costieră, precum şi activităţile propuse pentru implementarea acestora. Totodată, stabileşte instituţiile responsabile, termenele de realizare şi modul de monitorizare a implementării activităţilor”, se arată în comunicatul citat.

Beneficiul din punct de vedere al dezvoltării durabile constă în faptul că, prin implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de management integrat, în 2040, zona costieră a României va fi „sănătoasă, productivă şi rezilientă”.

Totodată, prin elaborarea şi implementarea Strategiei, respectiv a Planului de acţiune, se stimulează şi se susţine creşterea economică durabilă (albastră/verde) a zonei costiere, utilizarea sustenabilă a resurselor, reducând degradarea sistemelor naturale şi conflictele între diversele utilizări ale zonei.

Schimbările preconizate prin strategie sunt: patrimoniul cultural şi cel natural, precum şi peisajul sunt protejate; mediul este sănătos şi păstrat pentru generaţiile viitoare; serviciile eco-sistemice sunt recunoscute şi utilizate într-un mod durabil; biodiversitatea părţii nordice a zonei costiere (Delta Dunării) este menţinută şi protejată în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; elementele unice ale patrimoniului cultural dobrogean sunt protejate şi puse în valoare astfel încât să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei costiere; activităţile şi obiceiurile tradiţionale locale sunt recunoscute şi protejate; comunităţile costiere sunt protejate de impactul pericolelor naturale şi antropice, luând în considerare modificările climatice prognozate pentru secolul XXI.

Totodată, implementarea strategiei vizează dezvoltarea unei zone costiere adaptate la nevoile de protecţie a resurselor sale naturale, în cadrul căreia activităţile economice din zona costieră respectă principiile neutralităţii climatice (zero emisii de carbon) şi cele ale economiei verzi – Economia Verde, Creşterea Albastră (Green Economy, Blue Growth).

Pe de altă parte, zona costieră din Delta Dunării va prezenta o ofertă turistică sustenabilă, cu dezvoltarea componentei eco-culturale şi promovarea activităţilor tradiţionale, iar litoralul sudic va veni cu o ofertă diversificată (turism cultural, de aventură, pesca-turism, balneo-medical şi gastronomic) ce va contribui la creşterea atractivităţii turistice şi extinderea sezonului turistic.

Aplicarea strategiei are ca ţintă sustenabilitatea pe termen mediu şi lung a stocurilor exploatabile de peşti şi moluşte.

De asemenea, sectoarele economice transport naval şi activităţi portuare vor reprezenta poli de dezvoltare economică sustenabilă, aliniate la strategiile europene privind politicile comune de transport.

În baza strategiei, potenţialul zonei costiere de generare a energiilor regenerabile din surse eoliene, solare şi valuri urmează să fie valorificat la maximum, fără a intra în conflict pentru spaţiu cu alte sectoare.

Nu în ultimul rând, se are în vedere implementarea conceptului de Oraş Inteligent (Smart City) în majoritatea UAT-urilor, integrând aspectele de energie verde regenerabilă, consum sustenabil, poluare zero în toate activităţile socio-economice, obiectiv care va contribui la atingerea ţintelor asumate de România prin Strategia de valorificare a resurselor regenerabile de energie, aprobată prin HG nr. 1535/2003 şi a ţintelor climatice propuse de UE pentru 2050, prin Pactul Verde European.

„Finanţarea UE constituie o sursă importantă de sprijin pentru implementarea Strategiei naţionale privind gospodărirea integrată a zonei costiere. Fondurile europene pot fi accesate fie prin intermediul diferitelor scheme şi programe naţionale aflate în gestiune partajată cu Comisia Europeană, fie prin aplicarea directă la apelurile lansate de CE”, se arată în comunicat.