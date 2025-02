Lando Norris, mai rapid decât Lewis Hamilton și Charles Leclerc în prima zi de teste a pneurilor de pe circuitul din Barcelona

Piloții McLaren și Ferrari au participat marți la prima de teste a pneurilor Pirelii pentru noul sezon al Formulei 1, evenimentul având loc pe circuitul de la Barcelona.

Balazs Szabo, jurnalist al F1Technical, a relatat despre prima zi a testelor Pirelli de la Barcelona, acesta vorbind despre faptul că Lando Norris (McLaren) a fost mai rapid decât piloții Scuderiei Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

Vorbim despre primul test organizat de Pirelli cu pneuri slick din acest sezon.

Charles Leclerc și Lewis Hamilton și-au împărțit sarcinile de conducere marți, ei folosind monopostul Ferrari F1 2024.

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton a stabilit un timp de referință de 1m15,9s, cu o zecime de secundă mai rapid decât a reușit coechipierul Charles Leclerc.

Lando Norris de la McLaren a fost semnificativ mai rapid decât perechea Ferrari, stabilind un timp de 1m15,2s pe circuitul de la Barcelona.

Testele Pirelli vor continua și în ziua de miercuri.

