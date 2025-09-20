G4Media.ro
La Munchen s-a deschis oficial festivalul berii, Oktoberfest / Sunt așteptați milioane de vizitatori

Photo 53568778 | Austria © Daniel M. Cisilino | Dreamstime.com

La Munchen s-a deschis oficial festivalul berii, Oktoberfest / Sunt așteptați milioane de vizitatori

Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediţie a festivalului berii, Oktoberfest, la care sunt aşteptaţi milioane de vizitatori, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Pe terenul viran Theresienswiese din metropola bavareză, la amiază (ora 10.00 GMT), edilul a dat drumul berii din primul butoi şi a confirmat cu expresia în dialect local „O’zapft is” – „I-am dat cep”.

Conform tradiţiei, prima bere, într-o cană de un litru, i-a fost servită premierului landului Bavaria, Markus Soder.

Politicianul a declarat că Oktoberfest – sărbătoare originară din Munchen, imitată în prezent în întreaga lume – este o pauză în vremuri de criză, o „bucurie pură a vieţii”.

La Munchen, Oktoberfest va rămâne deschis timp de 16 zile, până în 5 octombrie. Vizitatorii pot consuma bere şi mâncare în celebrele corturi uriaşe şi se pot costuma tradiţional în dirdnl – rochii populare din zona Alpilor, respectiv în lederhosen – pantaloni scurţi din piele.

Evenimentul tradiţional, numit de localnici Wiesn, a bătut recordul de participanţi în 2023, când au fost acolo şapte milioane de amatori de distracţie şi bere.

Şi anul acesta, cozile la porţile de intrare, care s-au deschis abia la ora 9, se formaseră încă de la primele ore ale dimineţii.

Măsurile de securitate sunt încă o dată mai stricte decât la ediţiile anterioare, după ce anul acesta au avut loc în Germania mai multe atacuri în public. Cuţitele nu sunt permise nu doar pe terenul Oktoberfest, ci şi în împrejurimi, genţile mari sunt interzise, iar la porţi se fac controale.

