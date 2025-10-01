Festivalul Oktoberfest din München se redeschide după o închidere temporară în urma unei ameninţări cu bombă / Poliția a stabilit că incidentul are legătură cu o dispută familială

Festivalul berii Oktoberfest din München va fi redeschis la ora locală 17:30 (15:30 GMT) după ce a fost închis miercuri, timp de câteva ore, din cauza unei ameninţări cu bombă, a anunţat primarul oraşului, Dieter Reiter, transmite agenţia de știri DPA, citată de Agerpres.

Festivalul tradiţional al berii a fost închis cât timp ce poliţia a răspuns la o ameninţare cu bombă după o explozie de miercuri dimineaţă în urma căreia o clădire din capitala landului Bavaria a fost cuprinsă de flăcări, un incident despre care se crede că ar avea legătură cu o dispută familială.

Un suspect în vârstă de 57 de ani, cetăţean german din oraşul vecin Starnberg, a fost găsit rănit lângă un lac situat în apropiere de locul incendiului şi a decedat ulterior.

Două femei – mama şi fiica bărbatului – se află internate în spital, a declarat poliţia.

O declaraţie publicată pe site-ul oraşului precizează că decizia de a închide zona festivalului a fost luată „din cauza unei ameninţări cu bombă în legătură cu explozia din nordul Münchenului”.

Municipalitatea a declarat că a fost primită o scrisoare conţinând ameninţarea.

Poliţia a răspuns unui apel dat la ora locală 04:41 (02:41 GMT) care semnala un incendiu într-o zonă rezidenţială din sudul oraşului german, după ce au fost auzite explozii.

În clădirea în flăcări au fost găsite capcane explozive, fiind solicitată intervenţia forţelor specializate pentru dezamorsarea acestora, în timp ce trei vehicule arse au putut fi văzute în apropiere.

Au fost dispuse evacuări pe o rază de 200 de metri în jurul clădirii, sute de echipaje intervenind la faţa locului, inclusiv pompieri şi ofiţeri înarmaţi.

„Din informaţiile pe care le avem în prezent, este destul de clar că investigăm o dispută familială”, a declarat un purtător de cuvânt.

Cunoscut local sub numele de Wiesn, festivalul berii Oktoberfest atrage milioane de vizitatori în fiecare an, în fiecare toamnă, pe pajiştea Theresienwiese din oraş.

Ediţia din acest an se desfăşoară în perioada 20 septembrie – 5 octombrie.

Ameninţarea cu bombă este al doilea incident care provoacă panică la ediţia din acest an a Oktoberfest. Sâmbătă, aglomeraţia a provocat panică şi a condus la închiderea temporară

a căilor de acces.