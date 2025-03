La 71 de ani, o sibiancă și-a deschis afacere împreună cu fiul ei / „Ne completăm unul pe celălalt. Claudiu are mai multe idei, fiind din altă generație”

Maria Mărășescu, în vârstă de 71 de ani, și fiul ei, Claudiu, și-au deschis o mică afacere situată în apropiere de Piața Cibin din Sibiu, Nutts&Eggs, un loc cochet în care cei doi fac cozonaci, brioșe, cornulețe și alte dulciuri și sărățele, multe dintre ele fiind pregătite după rețete săsești, transmise din generație în generație. Iar pe lângă acestea, organizează și ateliere gastronomice pentru copii, scrie Turnul Sfatului.

Inițial, afacerea a început din dorința de a organiza ateliere gastronomice pentru copii, dar odată cu acestea a venit și ideea de a comercializa produsele care au devenit iubite de sibieni.

„A fost ideea fiului meu Claudiu, eu am lucrat 12 ani ca administrator la Biserica Evanghelică din Cristian. Am încercat să facem la biserică ateliere cu copii, dar erau mai dificil de organizat. Am început să lucrăm pentru noi, Claudiu și-a dorit tot timpul să lucreze cu copiii și așa am deschis, în decembrie 2023.

Nu facem prăjituri cu creme sau torturi, noi facem prăjiturile vechi, cu rețete de la părinții mei. Claudiu le face câteodată și mai bine pentru că, de multe ori, el are și mai multă răbdare. Ne e drag când vedem clienții că vin și comandă și încercăm să ne adaptăm cerințelor lor”, a povestit Maria pentru Turnul Sfatului.

Printre produsele pe care Maria și Claudiu le pregătesc se numără cozonacul, brioșele cu ciocolată, cu brânză de vaci și fructe confiate și stafide, hencleș cu griș, cu fructe confiate și smântână și hencleș săsesc, rețeta originală, prăjitura lămâița, dar și mucenici. Nelipsiți nu sunt nici biscuiții cu lămâie, cu portocală, cu mentă, cu levănțică, cu ciocolată, dar și cornulețe cu dulceață de prune, al căror aluat nu are zahăr.