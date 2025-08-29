La 45 de ani, Venus Williams a trecut de primul tur în proba de dublu de la US Open / După o pauză de 16 luni, Williams a revenit pe circuit în iulie, la Washington

Eliminată la simplu, Venus Williams s-a calificat joi în turul doi la dublu la US Open. La 45 de ani, aventura sportivei americane în circuitul WTA continuă, relatează AFP, transmite News.ro.

Williams şi sportiva canadiană Leylah Fernandez s-au impus cu 7-6 (4), 6-3 în faţa echipei favorită 6, formată din australiana Ellen Perez şi ucraineanca Lyudmyla Kichenok.

„Este cea mai bună parteneră cu care am jucat, în afară de Serena”, a declarat Venus Williams după meci. „Suntem aproape la fel”, a continuat ea. „Jucăm în acelaşi fel. Eu sunt doar puţin mai înaltă”, a adăugat ea zâmbind (1,85 m faţă de 1,68 m pentru Fernandez).

După o pauză de 16 luni, Williams a revenit pe circuit în iulie, la Washington, unde a trecut chiar de un tur, eliminând-o pe conaţionala sa Peyton Stearns, numărul 35 mondial.

Luni, în primul tur la simplu la US Open, ea i-a dat bătăi de cap cehoaicei Karolina Muchova, în faţa căreia a luat un set înainte de a pierde cu 3-6, 6-2, 1-6.