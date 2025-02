Kelemen Hunor: Crin Antonescu nu este un om care doreşte puterea. Şi este cel mai bun lucru, să dai puterea acelui om care nu se leagă de putere. Va duce România în direcţia Occidentului. Eu nu spun UE, fiindcă suntem în UE şi în Europa

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni despre candidatul Alianţei România, Înainte, Crin Antonescu, că nu este un om care doreşte puterea şi este cel mai bun lucru, să dai puterea acelui om care nu se leagă de putere. El a mai spus despre Antonescu că va duce România în direcţia Occidentului şi a adăugat că nu spune UE, fiindcă suntem în UE şi în Europa. El s-a declarat convins că vor învinge, fiindcă în România majoritatea oamenilor nu doresc aventurieri în fruntea statului, nu doresc oameni care vor să ne întoarcă în anii 30 ai secolului trecut, transmite News.ro.

”Imediat după alegerile parlamentare de anul trecut, când am început discuţiile pentru formarea coaliţiei de guvernare, mi-era clar că avem nevoie de o decizie fermă în privinţa candidatului comun pentru alegerile prezidenţiale, în anul electoral prelungit. Era clar că ar fi o greşeală să repetăm acele erori de anul trecut, care nu ne-au ajutat deloc. (..) Şi era clar că avem nevoie de un candidat şi am pus întrebarea, cum trebuie să fie un candidat în 2025, cine poate să fie acel candidat pe mâna căruia poţo să laşi societatea, ţara, copiii tăi, familia ta, comunitatea ta şi vei fi siguri că lucrurile vor merge înainte, vor merge în direcţia stabilită de acum 35 de ani de marea majoritate a societăţii româneşti. Am pus întrebarea dacă acel om este printre noi sau trebuie să căutăm în afara partidelor politice. Am pus întrebarea dacă găsim un om care nu se cramponează de putere, nu doreşte şi nu se leagă cu dinţii, cu lanţurile de putere. Fiindcă dacă găseşti un astfel de om, da, poţi să dai pe mâna lui puterea prezidenţială, o putere foarte importantă în statul român. Am pus întrebarea ce valori trebuie susţinute de o astfel de persoană. Demnitatea umană, libertatea şi principiile democraţiei. Şi, bineînţeles, când am pus aceste întrebări, am mai pus întrebare, noi, reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România. Care ar fi acel candidat care respectă toate comunităţile din România, inclusiv comunitatea maghiară din România? Şi mă bucur că domnul Crin Antonescu a acceptat propunerea şi s-a întors în politică”, a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a arătat că Antonescu ”corespunde” la ceea ce a spus.

”Nu este un om care doreşte puterea. Şi este cel mai bun lucru, să dai puterea acelui om care nu se leagă de putere. Este un om care respectă valorile şi principiile enunţate mai înainte, demnitatea umană, libertatea şi principiile democratice. Este un om care are experienţa necesară, ştie să stă în picioare şi ştie să spună nu, şi să spună da, când e cazul. Şi este un om care respectă comunităţile entice”, a subliniat Kelemen Hunor.

”Am susţinut şi susţinem în continuare că domnul Crin Antonescu, în 2025, este acel candidat care va însemna pentru România predictibilitate, va însemna respectarea demnităţii umane, a libertăţii şi a valorilor democratice. Este acel om care va duce România în direcţia dorită de noi, în direcţia Occidentului. Eu nu spun Uniunea Europeană, fiindcă suntem în Uniunea Europeană şi suntem în Europa. Nu spun în lumea euroatlantică, fiindcă suntem acolo. Dar trebuie să ne menţinem pe acest traseu şi domnul Crin Antonescu, prin experienţa sa, prin tot ce a reprezentat în anii care sunt în spatele nostru, este o garanţie că va fi preşedintele României un preşedinte bun, un preşedinte implicat, un preşedinte activ şi un preşedinte care va ţine cont de dorinţa oamenilor”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că aceste trei formaţiuni politice, partide politice, plus grupul minorităţilor etnice, reprezintă majoritatea societăţii din România, dacă ne uităm la rezultatul alegerilor de anul trecut, rezultatele de la europarlamentare, de la locale, de la parlamentare.

”Deci nu trebuie să avem emoţii. Am semnat acea alianţă electorală, vom respecta cuvântul dat şi vom mobiliza societatea pentru a susţine candidatul comun al alianţei, pe domnul Crin Antonescu. Şi sunt convins că vom învinge, fiindcă în România sunt convins că majoritatea oamenilor nu doresc aventurieri în fruntea statului, nu doresc în fruntea statului oameni care vor să ne întoarcă în anii 30 ai secolului trecut şi nu doresc oameni care nu respectă nici demnitatea umană, nici libertatea, nici valorile democratice. De aceea susţin şi eu cu semnatura mea această candidatură şi vom mobiliza electoratul nostru, vom face o campanie pentru a câştiga alegerile prezidenţiale cu domnul Crin Antonescu”, a spus Kelemen Hunor.