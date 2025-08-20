Rata criminalității a atins în Rusia cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani / 130 de mii de veterani ai războiului din Ucraina, inclusiv mii de foști deținuți, se întorc acasă

Criminalitatea în Rusia a atins cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, a raportat agenția de știri Vyorstka, citând date ale Procuraturii Generale.

Potrivit Procuraturii Generale, Rusia a înregistrat 27.124 de infracțiuni în prima jumătate a anului 2025 — cu 3.747 mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent și cea mai mare cifră din 2013.

Cifrele marchează, de asemenea, prima dată când numărul total a depășit 23.377 într-o perioadă de șase luni din 2014.

Agenția nu a dezvăluit tipurile de infracțiuni.

Cifrele vin în contextul în care peste 130.000 de veterani ai războiului din Ucraina — inclusiv mii de foști deținuți — se întorc acasă.

Rapoarte din surse deschise indică faptul că soldații care s-au întors au ucis cel puțin 378 de civili de la începutul războiului pe scară largă și au rănit grav alți 376.

Aceste cazuri, care acoperă 80 de regiuni din Rusia, precum și Crimeea anexată, Sevastopol și regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud, sunt în mare parte de natură domestică și adesea alimentate de abuzul de alcool.

Guvernul a dezbătut îndelung modul în care să gestioneze revenirea foștilor combatanți, în special a celor recrutați din închisori.

Anul trecut, Nina Ostanina, șefa Comitetului pentru Protecția Familiei din Duma de Stat, a îndemnat autoritățile să instituie o supraveghere permanentă a foștilor deținuți care se întorc de pe front.

Dar Andrei Alshevsky, membru al Comitetului pentru Securitate al Dumei, a respins ideea, argumentând că „eroii [operațiunii militare speciale]” și-au „ispășit deja vina cu sânge” și merită îngrijirea statului.

Cu toate acestea, oficialii se pregătesc pentru tensiuni sociale grave, întrucât alte sute de mii de soldați vor fi în cele din urmă demobilizați, mulți dintre ei având probabil sechele psihologice.

Ministerul Sănătății a declarat că 26% dintre veteranii de război care au solicitat consiliere au fost îndrumați către psihiatri.

În august 2024, viceministrul apărării Anna Tsivilyova a declarat că unul din cinci soldați întorși a fost diagnosticat cu tulburare de stres posttraumatic, care necesită „muncă serioasă, pe termen lung” și tratament medical.

Președintele Vladimir Putin a declarat anul trecut că aproximativ 700.000 de soldați ruși erau staționați în Ucraina. O parte semnificativă dintre aceștia fuseseră recrutați din închisori sau erau deja acuzați de infracțiuni înainte de a fi trimiși în misiune.

Sursa: The Moscow Times