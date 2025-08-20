Festivalul Enisala – Unitate la cetate, la finele săptămânii / Cetatea Enisala, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din judeţul Tulcea

Cetatea Enisala, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din judeţul Tulcea, va găzdui la finele acestei săptămâni festivalul Enisala – Unitate la cetate, eveniment organizat de Consiliul Judeţean, Primăria comunei Sarichioi şi o firmă privată, transmite Agerpres.

Evenimentul se va desfăşura vineri şi sâmbătă, iar organizatorii şi-au propus să aducă laolaltă oameni de toate vârstele, artişti consacraţi şi tineri talentaţi, tradiţii româneşti şi ritmuri moderne, dar şi pasiunea pentru cultură, pe scenă, urmând să evolueze ansambluri locale, dar şi Bere Gratis, The Motans, Andra, Alex Velea, Andra Gogan, The Urs şi Zdob şi Zdub.

„Pe lângă concerte, publicul se va bucura de o expoziţie de maşini de epocă, o roată panoramică ce oferă o privelişte unică asupra cetăţii, dar şi de

show-uri de lasere şi artificii care vor lumina nopţile de vară. Pentru cei mici şi pentru cei creativi, festivalul aduce ateliere interactive, un colţ dedicat caricaturilor faimosului maestru Gogu Neagoe şi un food court variat cu preparate pentru toate gusturile”, se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES de organizatori.

Caricaturist oficial al Jocurilor Olimpice de vară de la Paris din 2024, Gogu Neagoe deţine trei recorduri mondiale Guinness World Records şi a câştigat, de-a lungul anilor, numeroase distincţii culturale în România, Statele Unite ale Americii şi Europa, fiind cel mai apreciat caricaturist cu titluri mondiale şi europene. De-a lungul carierei sale, a participat la numeroase concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură, impresionând publicul şi criticii cu creaţiile sale ingenioase şi pline de umor.

Cetatea Enisala, cel mai vizitat obiectiv turistic din judeţul Tulcea, monument de arhitectură militară unic în România, a fost construită de genovezi în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, apoi, pentru o scurtă perioadă, a revenit domnitorului român Mircea cel Bătrân, care a pierdut-o în favoarea Imperiului Otoman.