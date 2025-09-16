Kazahstanul a interzis căsătoriile forţate și a introdus pedepse cu închisoarea în cazurile răpirilor de femei pentru a le căsători cu forța

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Răpirea de femei pentru a le căsători cu forţa este de acum încolo pasibilă de pedepse cu închisoarea în Kazahstan, în conformitate cu legea intrată în vigoare marţi în această ţară conservatoare din Asia Centrală, unde fenomenul persistă în pofida progreselor din apărarea drepturilor femeilor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui articol al legii, pedeapsa variază între amendă şi zece ani de închisoare, a anunţat poliţia kazahă.

Potrivit aceleiaşi surse, „aceste schimbări trebuie să împiedice căsătoriile forţate şi să protejeze grupurile vulnerabile de cetăţeni, în special femeile şi adolescenţii”.

Nu există statistici fiabile pentru întreaga ţară, însă un deputat a declarat în această primăvară că poliţia primise 214 de plângeri în ultimii trei ani.

Această dificultate în a cuantifica fenomenul, existent şi în Kîrgîzstanul vecin, se explică în special prin absenţa unui articol distinct în codul penal şi prin abandonarea regulată a acuzaţiilor.

Mai mult, aceste cazuri pot fi ţinute secrete de familii, care preferă să păstreze tăcerea din raţiuni de onoare sau să ajungă la un acord amiabil cu familia răpitorului.

Noile amendamente fac imposibil orice acord, pentru că „autorul faptelor rămâne responsabil în faţa legii chiar dacă persoana răpită este eliberată de bună-voie”, subliniază poliţia.

Subiectul apărării drepturilor femeilor în Kazahstan a fost mediatizat în 2023 după uciderea unei femei de către soţul ei, fost ministru, caz care a şocat societatea kazahă şi l-a determinat pe preşedintele Kasîm-Jomart Tokaev să reacţioneze.

„Unii se ascund în spatele aşa-ziselor tradiţii şi încearcă să impună practica răpirii de soţii. Acest obscurantism flagrant nu poate fi justificat”, a declarat la acea dată Tokaev.AGERPES/(AS – redactor: Adriana Matcovschi, editor: Irina Cristea)