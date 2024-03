Jurnalistul și autorul David Axe: Ucraina a scos din luptă încă două nave de desant marin rusești, dar reușita e tardivă și nu mai are impact strategic

Ucraina a reușit să scoată din luptă încă două nave rusești de desant marin, dar victoria este mai mult una de moral pentru Kiev, deoarece nu mai are un impact strategic semnificativ, transmite jurnalistul și autorul David Axe, într-un articol publicat în Forbes. Asta deoarece Rusia a finalizat într-un timp record un segment de cale ferată care leagă orașul Rostov-pe-Don de sudul Ucrainei.

Navele au fost atacate, pe când se aflau în portul Sevastopol din Crimeea, cel mai probabil cu rachete Storm Shadow/SCALP-EG, lansate de pe aeronave Sukhoi Su-24.

David Axe notează că scoaterea din luptă a celor două nave de desant marin a venit prea târziu. În urmă cu câteva săptămâni, reușita ucrainenilor ar fi afectat aprovizionarea trupelor de pe frontul de sud. Însă, între timp, rușii au finalizat construcția unei secțiuni de linie de cale ferată (pe ruta Taganrog – Melitopol), care va ajunge în final în Crimeea, legând Rostov-pe-Don de Sevastopol. Astfel, un tren poate ajunge acum mai rapid din sudul Rusiei în sudul Ucrainei. Spre deosebire de un pod, o line de cale ferată poate fi ușor reparată în cazul în care este avariată.

❗️ Putin wants to build a railway bypassing the Crimean Bridge…

🤔 Allegedly, the railway from Rostov-on-Don to Donetsk, Mariupol, Berdyansk has already been restored, which will later lead to Crimea to Sevastopol. pic.twitter.com/TQvk3wTn8j

— The Ukrainian Review (@UkrReview) March 18, 2024