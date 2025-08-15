De câte a ori a fost Putin în SUA și ce s-a întâmplat în alte ocazii / Liderul de la Kremlin, primul președinte rus care vizitează Alaska

Vladimir Putin este primul preşedinte rus care vizitează Alaska, un teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în SUA în calitate de preşedinte, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei pauze de patru ani, între 2008 şi 2012, când aliatul său apropiat, Dmitri Medvedev, a ocupat cea mai înaltă funcţie la Kremlin. Reuters prezintă câteva detalii despre vizitele anterioare ale lui Putin în Statele Unite în calitate de preşedinte, precum şi un rezumat al vizitelor efectuate de Medvedev şi Boris Elţîn, predecesorul său, transmite News.ro.

2015 – Ultima dată când Putin a fost în SUA, a venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU şi a purtat discuţii cu preşedintele de atunci, Barack Obama. Întâlnirea a fost una rece, Obama criticându-l dur pe Putin pentru conflictul din estul Ucrainei, unde forţele susţinute de Rusia luptau împotriva trupelor guvernamentale. Cei doi lideri s-au ciocnit şi pe tema Siriei şi a soartei preşedintelui de atunci, Bashar al-Assad, într-un moment în care Moscova era gata să intervină militar de partea lui Assad împotriva forţelor rebele.

2007 – Putin a fost invitat la casa familiei predecesorului lui Obama, George W. Bush, în Kennebunkport, Maine, într-un moment în care relaţiile erau foarte tensionate din cauza opoziţiei Rusiei faţă de un sistem american de apărare antirachetă planificat în Europa de Est, a criticilor SUA faţă de ceea ce se spunea că era regresul democraţiei sub Putin şi a dezacordului privind statutul de stat al Kosovo. Bush şi Putin au purtat discuţii informale despre securitatea nucleară, Iran şi Coreea de Nord. Bush a descris ulterior cum au petrecut un weekend pescuind şi discutând despre sistemele de apărare antirachetă din Polonia şi Republica Cehă, care îl îngrijorau pe Putin. S-au găsit unele puncte comune, a remarcat Bush, glumind că Putin a fost singurul care a prins un peşte.

2005 – Putin a participat la Summitul Mondial din 2005 de la New York şi a purtat ulterior discuţii la Casa Albă cu preşedintele Bush. Întâlnirea lor a fost parţial umbrită de uraganul Katrina, care a devastat New Orleans-ul. Putin a oferit ajutor şi cuvinte de sprijin. Preocupările legate de dezvoltarea armelor nucleare de către Iran şi Coreea de Nord erau foarte mari în acea perioadă.

2004 – Putin a participat la summitul G8 de pe Sea Island, în Georgia, şi a fost prezent şi la Washington, la funeraliile fostului preşedinte Ronald Reagan. El a purtat discuţii cu preşedintele Bush, care l-a salutat pe liderul rus ca pe un prieten. Irakul era în centrul atenţiei, la un an după invazia americană, Putin ajutându-l pe Bush să obţină o rezoluţie a ONU care sprijinea guvernul interimar irakian.

2003 – Putin s-a aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU şi a purtat discuţii la Camp David, în Maryland, cu preşedintele Bush. Putin şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la invazia americană din Irak din acelaşi an, dar conferinţa de presă comună a fost una prietenoasă, Bush declarând că Washingtonul şi Moscova sunt aliaţi în ceea ce el a numit „războiul împotriva terorismului”. Cei doi au vorbit despre extinderea cooperării în Irak şi Afganistan şi despre lărgirea cooperării militare dintre SUA şi Rusia.

2001 – Putin a efectuat o vizită de stat în SUA, vizitând Washingtonul, New York-ul şi Texasul la două luni după ce aproape 3.000 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie. Putin, primul lider străin care l-a sunat pe Bush pentru a-şi exprima solidaritatea după atac, a vizitat locul din New York unde se înălţa cândva World Trade Center şi a scris pe un perete: „Marele oraş şi marea naţiune americană vor învinge!!!”

Fostul ofiţer KGB a participat la o şedinţă restrânsă a CIA, s-a întâlnit cu liderii Congresului SUA şi a purtat discuţii cu preşedintele Bush, participând la o cină informală la ferma lui Bush din Texas.

2000 – Putin a zburat la New York pentru a participa la Summitul Mileniului şi a ţinut un discurs în faţa Consiliului de Securitate al ONU, unde Rusia este membru permanent. În discursul său, el a pledat pentru o abordare multilaterală, mai degrabă decât unilaterală, a afacerilor internaţionale. De asemenea, a purtat discuţii cu preşedintele de atunci, Bill Clinton, ambii fiind de acord să se angajeze din nou şi, în unele cazuri, să extindă diverse iniţiative privind controlul armamentului şi neproliferarea nucleară.

Dmitri Medvedev, care a fost preşedinte în perioada 2008-2012, a efectuat cinci vizite în Statele Unite şi s-a prezentat la acea vreme ca un reformator pro-occidental. Cea mai mediatizată vizită a sa a avut loc în iunie 2010, când s-a întâlnit cu preşedintele Obama la un restaurant din apropierea Washingtonului pentru a mânca un burger şi cartofi prăjiţi, în contextul unei tentative de „resetare” a relaţiilor. De atunci, Medvedev a devenit unul dintre cei mai vocali critici antioccidentali din Rusia.

Boris Elţîn, primul preşedinte al Rusiei din perioada post-sovietică, a efectuat patru vizite oficiale în Statele Unite după prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991. Bill Clinton avea să dezvăluie într-un interviu, câţiva ani mai târziu, că, în timpul uneia dintre vizitele sale la Washington, la mijlocul anilor 1990, agenţii serviciilor secrete americane l-au găsit pe Elţîn, în miezul nopţii, rătăcind pe stradă în lenjerie intimă, beat şi dorind pizza.