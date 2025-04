„Jocurile Olimpice au fost un dezastru” / Proprietarii de restaurante şi cafenele pariziene cer ca excedentul de după JO să fie utilizat pentru a-i despăgubi

Patru sindicate au descris Jocurile Olimpice drept un „dezastru” pentru cifra de afaceri a restaurantelor şi cafenelelor şi au criticat lipsa de acţiune a comisiei de compensare instituită de guvernul francez pentru a despăgubi agenţii economici afectaţi de JO Paris 2024, transmite News.ro.

Pentru unii proprietari de restaurante şi cafenele pariziene, Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris 2024 nu au început niciodată să se desfăşoare. Mai rău, evenimentul a afectat chiar vânzările, notează AFP.

Iar comisia de compensare anunţată de guvern în iunie anul trecut, care ar fi trebuit să intre în funcţiune la începutul anului 2025, nu a apărut nicăieri. Acestea sunt constatările făcute de patru federaţii care reprezintă restaurantele şi cafenelele pariziene, într-un comunicat publicat luni.

„Este o constatare care nu se potriveşte cu succesul incontestabil al Jocurilor de la Paris, dar trebuie să avem curajul să recunoaştem: Jocurile Olimpice au fost un dezastru pentru restaurantele, bistrourile, cafenelele şi afacerile pariziene în general. Cifra de afaceri s-a prăbuşit, lăsând mulţi profesionişti într-o situaţie precară”, scriu sindicatele în comunicat.

Acestea consideră că acea comisie de compensare destinată să compenseze impactul negativ al Jocurilor „nu face nimic, poate pentru că pur şi simplu nu există”, critică organizaţiile patronale. „Autorităţile publice, şi în special Ministerul Economiei, trebuie să ne dea socoteală”, adaugă filialele din Ile-de-France ale GHR (groupement des hôtelleries et restaurations de France) şi UMIH (union des métiers et des industries de l’hôtellerie), cele ale CGAD care reprezintă meseriile de catering şi, în sfârşit, Sneg & co pentru locurile festive.

„Propunem ca excedentul bugetar de 26,8 milioane de euro generat de Comitetul de organizare a Jocurilor de la Paris 2024 să fie utilizat în parte pentru a despăgubi agenţii economici afectaţi de Jocuri”, afirmă sindicatele, care se pun la dispoziţia comisiei pentru a discuta pe această temă, doar pentru a dovedi că există într-adevăr.

Acestea se referă la excedentul Paris 2024 de aproape 27 de milioane de euro, din care 20% sunt plătite către CNOSF, 20% către CIO şi restul de 60% către moştenirea Jocurilor şi a sportivilor.

Fondul de dotare al comitetului este cel responsabil de alegerea proiectelor care vor fi sprijinite, a anunţat COJOP la sfârşitul penultimei sale reuniuni a consiliului de administraţie, săptămâna trecută, înainte de dizolvarea sa planificată în iunie.