Jocul video chinezesc blockbuster care a divizat internetul/ Reguli controversate impuse jucătorilor

O maimuță antropomorfă și o campanie împotriva „propagandei feministe” au aprins comunitatea jocurilor video în această săptămână, după lansarea celui mai de succes titlu chinezesc din toate timpurile, transmite BBC.

Mulți jucători au fost furioși după ce compania din spatele Black Myth: Wukong le-a trimis o listă de subiecte de evitat în timpul livestreaming-ului jocului, inclusiv „propaganda feministă, fetișizarea și alte conținuturi care instigă la discursuri negative”.

Cu toate acestea, în 24 de ore de la lansarea sa de marți, jocul a devenit al doilea cel mai jucat vreodată pe platforma de streaming Steam, adunând peste 2,1 milioane de jucători simultani și vânzând mai mult de 4,5 milioane de copii.

Jocul, bazat pe romanul clasic chinezesc din secolul al XVI-lea „Călătorie spre Occident”, este văzut ca un exemplu rar de media populară care difuzează povești chinezești pe o scenă internațională, arată sursa citată.

Black Myth: Wukong este un joc de acțiune pentru un singur jucător în care jucătorii își asumă rolul „Destinatului” – o maimuță antropomorfă cu puteri supranaturale.

The Destined One se bazează pe personajul Sun Wukong, sau Regele Maimuță, un personaj cheie din Journey to the West.

Acest roman, considerat unul dintre cele mai mari romane ale literaturii chineze, se inspiră în mare măsură din mitologia chineză, precum și din folclorul confucianist, taoist și budist.

Acesta a inspirat sute de filme, emisiuni TV și desene animate internaționale, inclusiv popularul serial anime japonez Dragon Ball Z și filmul fantasy chinezo-american din 2008 The Forbidden Kingdom.

De ce este Black Myth un succes atât de mare?

Anunțat pentru prima dată prin intermediul unui teaser trailer extrem de popular în august 2020, Black Myth a fost lansat marți după patru ani de așteptare.

Este prima lansare AAA din industria chineză a jocurilor video – un titlu acordat de obicei jocurilor cu buget mare ale marilor companii.

Grafica high-end, designul sofisticat al jocului și hype-ul înflăcărat au contribuit la succesul său – la fel ca și dimensiunea comunității de jucători din China, care este cea mai mare din lume.

„Nu este doar un joc chinezesc care vizează piața chineză sau lumea vorbitoare de limbă chineză”, a declarat pentru BBC Haiqing Yu, profesor la Universitatea RMIT din Australia, ale cărei cercetări sunt specializate în impactul sociopolitic și economic al media digitale din China.

„Jucătorii din întreaga lume [joacă] un joc care are un factor cultural chinez”.

Acest lucru a devenit o sursă uriașă de mândrie națională în țară.

Departamentul de Cultură și Turism din provincia Shanxi, o zonă care include multe locații și piese de decor prezentate în joc, a lansat marți un videoclip care prezintă atracțiile din lumea reală, declanșând o creștere a turismului denumită „Wukong Travel”.

De ce a stârnit controverse?

Înainte de lansarea Black Myth, unii creatori de conținut și streameri au dezvăluit că o companie afiliată dezvoltatorului le-a trimis o listă de subiecte despre care să evite să vorbească în timpul livestreaming-ului jocului: inclusiv „propaganda feministă, fetișizarea și alte conținuturi care instigă la discursuri negative”.

Deși nu este clar ce se înțelegea exact prin „propagandă feministă”, un raport difuzat pe scară largă de publicația de jocuri video IGN în noiembrie a susținut o istorie de comportament sexist și inadecvat din partea angajaților Game Science, studioul din spatele Black Myth.

Alte subiecte desemnate ca „Don’ts” în document, care a fost distribuit pe scară largă pe social media și YouTube, au inclus politica, Covid-19 și politicile industriei jocurilor video din China.

Regulile, care au fost trimise de coeditorul Hero Games, a stârnit controverse în afara Chinei.

Mai mulți creatori de conținut au refuzat să evalueze jocul, susținând că dezvoltatorii acestuia încearcă să cenzureze discuțiile și să înăbușe libertatea de exprimare.

Alții au ales să sfideze direct avertismentele.

Un creator cu numele de utilizator Moonmoon a lansat un flux Twitch de Black Myth intitulat „Covid-19 Isolation Taiwan (Is a Real Country) Feminism Propaganda”. Un alt streamer, Rui Zhong, a discutat despre politica unui singur copil a Chinei în fața camerei în timp ce juca jocul.

Joi, platforma chineză de social media Weibo a interzis 138 de utilizatori care au fost considerați că încalcă liniile sale directoare atunci când discută despre Black Myth.

Potrivit unui articol publicat pe site-ul de știri de stat Global Times, o parte dintre utilizatorii Weibo interziși „nu discutau despre joc în sine, ci îl foloseau ca platformă pentru a răspândi «opoziția de gen», «atacuri personale» și alte comentarii iraționale”.

A afectat acest lucru succesul jocului?

Deși controversa a atras foarte multă atenție în presa internațională și online, aceasta nu a afectat sau nu a diminuat primirea covârșitor de pozitivă a jocului Black Myth.

Jocul a generat venituri de 53 de milioane de dolari numai din pre-vânzări, alte 4,5 milioane de exemplare fiind vândute în 24 de ore de la lansare. În același interval de timp a bătut recordul pentru cel mai jucat titlu single-player lansat vreodată pe Steam.

Pe platforme precum Weibo, Reddit și YouTube, precum și în alte locuri, numeroase comentarii sărbătoresc succesul jocului. Mulți sugerează că repercusiunile controverselor din jurul lansării jocului au fost exagerate.

Sursa: BBC