Jean-Luc Mélenchon anunţă depunerea în Parlament, la 23 septembrie, a unei noi…

Foto: Facebook Jean-Luc Melenchon

Jean-Luc Mélenchon anunţă depunerea în Parlament, la 23 septembrie, a unei noi proceduri în vederea destituirii lui Emmanuel Macron / ”Cel mai scurt drum este ca responsabilul să plece”

Preşedintele francez Emmanuel Macron ”trebuie să plece” dacă premierul François Bayrou nu obţine un vot de încredere în Adunarea Naţională la 8 septembrie, cere marţi, la France Inter, liderul Partidului La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, relatează BFMTV, transmite News.ro.

”Nu putem negocia cu această putere şi trebuie să-l împidcicăm pe domnul Macron să numească a treia oară la rând un premier care să facă aceeaşi politică. Iată de ce trebuie să fie destituit. Haosul este Macron”, a declarat el.

”Cel mai scurt drum este ca responsabilul să plece”, apreciază Jean-Luc Mélenchon.

”Trebuie să mergem la cauză. Domnul Bayrou nu este responsabil de situaţia în care se află, ci toţi cei care l-au precedat, prin proastele lor politici economice şi de gestionare. Dacă există un responsabil. atunci el este preşedintele Republicii”, apreciază el,

Jean-Luc Mélenchon anunţă depunerea în Adunarea Naţională a unei noi proceduri de destituire a şefului statului, la 23 septembrie,

”Ne aflăm într-o criză globală, politica ofertei a eşuat, preşedintele a spus mereu că nu o va schimba şi că nu trebuie să creştem taxele celor bogaţi, iar aceată politică a sa a eşuat”, apreciază el.

Fostul candidat în alegerile prezidenţiale deplânge o criză de regim a cărei cauză este ”politica pe care vrea să continue să o poarte”.

El îşi reiterează apelul la o trecere la Repblica a VI-a, care să corecteze excesele Republicii a V-a, care şi-a atins limitele”.

Jean-Luc Mélenchon consideră că ”condiţiile generale ale unui haos mondial se întrunesc prin cei care trebuiau să garanteze buna continuitate”, atacându-i astfel pe Donald Trump şi pe ”toţi liberalii din Europa”.

Fostul deputat estimează că LFI este ”pregătit” să guverneze, dar apreciază că ”nu acesta este subiectul”.

”Subiectul este că Emmanuel Macron este responsabil, că trebuie să plece şi că poporul francez trebuie să aleagă între politica ofertei scăderii preţului muncii şi politica relansării ecologice şi sociale”, subliniază Jean-Luc Mélenchon.

