Jandarmii intră în Parcul Național Semenic–Cheile Carașului: fără mașini în afara drumurilor,…

Sursa Foto: Jandarmeria Romana

Jandarmii intră în Parcul Național Semenic–Cheile Carașului: fără mașini în afara drumurilor, fără foc în zone interzise, fără gunoaie aruncate

Administrația Parcului Național Semenic–Cheile Carașului a început în ultima perioadă ample acțiuni de patrulare și control pe traseele turistice, în zonele de acces și în perimetrele cu regim special de protecție, alături de efective ale Jandarmeriei Române – Jandarmeria Caraș-Severin, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Patrulele au desfășurat acțiuni de patrulare și control pe traseele turistice, în zonele de acces și în perimetrele cu regim special de protecție.

Scopul acestor activități este prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum: pășunatul neautorizat, tăierea sau recoltarea ilegală a resurselor naturale, camparea și aprinderea focurilor în locuri interzise, colectarea speciilor protejate, abandonarea deșeurilor, accesul cu vehicule motorizate în afara drumurilor permise.

Pe lângă rolul de control, patrulele mixte au și o componentă preventivă și educativă. Vizitatorii au fost informați despre regulile de vizitare a ariei protejate și despre importanța conservării biodiversității.

Fiecare turist este încurajat să contribuie la păstrarea valorilor naturale ale parcului. ”Colaborarea cu Jandarmeria Română asigură un climat de siguranță atât pentru turiști, cât și pentru comunitățile locale. Totodată, aceste acțiuni sprijină protejarea patrimoniului natural unic al Banatului montan”, anunță Administrația Parcului Național Semenic–Cheile Carașului.

