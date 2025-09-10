VIDEO „Jaful Secolului”, propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 / Regizoarea Teodora Ana Mihai: Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă

Lungmetrajul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internaţional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026, transmite Agerpres.

„Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, fiind distribuit de Forum Film.

„Mă bucură această nominalizare la Oscar pentru ‘Jaful Secolului’ din partea României, care vine să confirme reacţiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecţiile de avanpremieră. E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, aşa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne aşteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre „noi” şi „ei” în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi consideraţi cetăţeni de mâna a două în ţările în care s-au stabilit”, spune scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

„Jaful Secolului” a câştigat Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriţă în rol principal la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriţei Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiţia balcanică) în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Premiul Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai.

În rolurile principale se află Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici şi Ionuţ Niculae.

Filmul este o coproducţie România – Belgia – Olanda, la realizarea căruia au contribuit producători cunoscuţi din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) şi din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clercq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Borjeson).

Listă scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie, iar selecţia finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pe 15 martie 2026, la Los Angeles.