Istoria de peste 170 de ani din spatele Cartier/ Brandul este printre preferatele familiei regale și a vedetelor

De la înființarea sa la Paris, în 1847, Cartier a devenit una dintre cele mai cunoscute și apreciate mărci de bijuterii și ceasuri din lume, scrie Business Insider.

Potrivit Forbes, marca a fost evaluată la 12,2 miliarde de dolari în 2020, în creștere de la 7,8 miliarde de dolari în 2017, sub conducerea directorului general Cyrille Vigneron.

Un ceas, o brățară, un colier sau un inel Cartier reprezintă un semn automat de lux, deoarece majoritatea articolelor au un preț de mii… sau chiar sute de mii de euro.

Cartier este, de asemenea, un favorit al familiei regale, al celebrităților și al oamenilor de afaceri puternici.

Iată cum a devenit brandul puterea pe care o are astăzi.

Cartier este unul dintre cele mai cunoscute branduri de bijuterii din lume, accesorizând celebrități și persoane extrem de bogate pentru evenimente precum Oscarurile și Met Gala

De exemplu, Lily Collins a purtat un colier Cartier din platină, smaralde, diamante și cristal de stâncă, potrivit Forbes, la Met Gala din 2019.

În timpul unei apariții la emisiunea „The Late Late Show”, ea i-a spus gazdei James Corden că colierul a venit cu „propriul paznic” și cu o femeie care avea o cheie specială pentru a descuia singură colierul.

Compania a fost fondată la Paris în 1847 de Louis-François Cartier

Potrivit cronologiei Cartier, Louis-François a preluat magazinul vechiului său maestru Adolphe Picard în 1847, când avea 28 de ani, redenumindu-l după numele său.

În anii 1850, Louis-François a deschis încă două locații în cartiere mai luxoase, atrăgând atenția prințesei Mathilde și a împărătesei Eugénie a Franței

Prințesa Mathilde, verișoara împăratului Napoleon al III-lea și a împărătesei Eugénie, și-a cumpărat prima creație Cartier în 1856. Acest lucru a ridicat imediat statutul brandului.

Acest lucru a determinat și alți membri ai familiei regale, cum ar fi împărăteasa, să se îndrepte către Cartier pentru nevoile lor de bijuterii.

Unul dintre fiii lui Louis-François, Alfred, a intrat în afacere în 1874. Împreună, au contribuit la răspândirea mărcii și mai mult

Alfred și-a mutat afacerea în Rue de la Paix, o adresă exclusivistă din cartierul bijuteriilor din Paris, potrivit Gentleman’s Journal.

Dar fiii lui Alfred, nepoții lui Louis-François, Louis, Pierre și Jacques, au fost cei care au dus Cartier la nivelul următor

Primul dintre fiii lui Alfred, Louis, s-a alăturat afacerii în 1898. După cum se arată pe site-ul Cartier, el a jucat „un rol esențial în evoluția mărcii Cartier”.

Frații săi l-au urmat curând.

Fiecare frate avea propria locație de gestionat. Louis a rămas la Paris, Pierre s-a mutat la New York, iar Jacques a plecat la Londra.

În urma divizării geografice, cele trei sucursale Cartier au devenit, în esență, companii separate, fiecare cu propriul lider, modele și clientelă. Chiar și astăzi, acestea sunt trei dintre cele mai mari piețe pentru Cartier.

Louis a proiectat „ceasul misterios”, care este încă unul dintre cele mai cunoscute modele Cartier. De asemenea, a proiectat ceasul Santos, primul ceas de mână pentru bărbați al Cartier

Ceasul misterios este un mecanism care face să pară că acele ceasului plutesc deasupra feței sale – bineînțeles, nu este așa.

După cum a explicat The New York Times, mâinile sunt de fapt fixate pe discuri de cristal care sunt transparente și, prin urmare, par invizibile.

Primul Mystery Clock a fost lansat în 1912.

Santos a fost proiectat în 1904 de Louis pentru prietenul său Alberto Santos-Dumont, un pilot brazilian. A fost pentru prima dată când Louis a creat ceva destinat unei anumite persoane din viața sa.

Santos, care este vândut și astăzi și variază între 3.900 și 68.000 de dolari, a fost conceput special pentru a ajuta piloții să citească ceasul în timp ce zboară.

Louis s-a aflat, de asemenea, în spatele unui alt model emblematic al Cartier: ceasul Tank. Acesta a fost introdus în 1917 și a fost purtat de unele dintre cele mai faimoase persoane din istorie.

Ceasul Tank a fost creat în 1917, deși nu a fost pus în vânzare pentru public până în 1919.

Andy Warhol, Prințesa Diana, Cary Grant, Rami Malek, Jackie Kennedy … lista continuă a persoanelor celebre care au iubit acest ceas de formă dreptunghiulară.

Totul a început în 1917, când, potrivit Haute Time, Louis a fost inspirat de tancurile pe care le-a văzut pe frontul din Primul Război Mondial.

Acest model ajunge până la 100.000 de dolari.

Un alt model emblematic realizat de Cartier sub conducerea lui Louis este colierul Bismarck Sapphire, realizat în 1935.

Colierul de safire Bismarck Sapphire este expus în prezent la Institutul Smithsonian. Este un safir de 98 de carate încrustat cu 312 diamante și opt safire pătrate.

Louis a murit în 1942.

Între timp, la New York, Pierre a intrat în posesia Diamantului Hope. El l-a vândut unei familii proeminente din Washington, după o lungă negociere, în 1911, pentru 300.000 de dolari (peste 9 milioane de dolari astăzi).

Potrivit Smithsonian, diamantul Hope, un diamant albastru de 45 de carate, a trecut din 1660 de la regalitatea franceză la un colecționar de pietre prețioase pe nume Henry Philip Hope, de la care și-a primit numele.

Acesta a intrat în posesia lui Pierre în 1909, după ce l-a cumpărat de la un bărbat pe nume C.H. Rosenau.

Pierre a reușit să vândă cu succes diamantul lui Ned și Evalyn McLean în 1911, dar vânzarea era cât pe ce să nu se finalizeze, deoarece se credea că diamantul Hope este blestemat din cauza istoriei sale lungi și sângeroase, relatează The New York Times.

Aceștia au vrut să îl vândă din nou lui Pierre și Cartier, dar acesta a refuzat.

Chestiunea a fost rezolvată, iar Evalyn a păstrat diamantul până la moartea ei, în 1947. Bijutierul Harry Winston l-a cumpărat doi ani mai târziu – după ce rudele ei au refuzat să îl păstreze din cauza blestemului – și l-a donat în cele din urmă Muzeului Smithsonian în 1958.

La scurt timp după aceea, Pierre a achiziționat 653 Fifth Avenue în 1917. Până în prezent, clădirea este cunoscută sub numele de Cartier Building și găzduiește nava amiral a mărcii.

Clădirea Cartier este o parte emblematică a Fifth Avenue din Manhattan.

A fost desemnată ca punct de reper al orașului în 1970 și a fost inclusă în Registrul Național al Locurilor Istorice 13 ani mai târziu, în 1983.

Între timp, la Londra, Jacques a mutat pavilionul Cartier din Marea Britanie pe Bond Street, unde a rămas și în prezent.

A condus magazinul până la moartea sa, în 1941.

Sub controlul lui Jacques în Regatul Unit, Cartier a dezvoltat o relație strânsă cu familia Windsor, care există și astăzi.

Primul magazin Cartier din Londra a fost deschis în 1902, în același an cu încoronarea regelui Edward al VII-lea.

Potrivit British Vogue, Edward i-a cerut de fapt lui Cartier să deschidă o filială înaintea încoronării sale, astfel încât participanții să nu fie nevoiți să călătorească la Paris pentru a-și asigura bijuteriile.

Doi ani mai târziu, a primit primul certificat regal de la rege.

După aceea, Cartier a devenit „furnizorul oficial al numeroaselor curți regale”, inclusiv al Marii Britanii, Spaniei și Rusiei, potrivit mărcii.

Regina Elisabeta a II-a a purtat colierul cu diamante Hyderabad în primul său portret oficial.

După cum a relatat Harper’s Bazaar, acest colier valorează aproximativ 83 de milioane de dolari și este cea mai scumpă piesă a familiei regale.

Este format din 50 de diamante încrustate în platină și a fost dăruit reginei Elisabeta de către unul dintre cei mai bogați oameni din lume de la acea vreme, Asaf Jah VII Nizam de Hyderabad, pentru a sărbători logodna acesteia cu prințul Philip.

Kate Middleton a purtat, de asemenea, colierul.

Prințesa Diana a fost un fan al ceasului Tank.

Town & Country a numit ceasul Tank piesa sa „semnătură”. A apărut chiar și în sezonul 6 din „The Crown”.

A devenit un favorit după divorțul ei din 1996, când a renunțat la ceasul Patek Philippe pe care i-l dăduse Prințul Charles.

Ceasul Tank Française de aur preferat de ea a rămas în familie. William și Harry au avut voie să păstreze fiecare câte o bijuterie a mamei lor după moartea acesteia, a relatat Town & Country. Povestea spune că William a ales ceasul, în timp ce Harry a ales inelul de logodnă cu safire al mamei sale, dar cei doi au făcut schimb când William a plănuit să o ceară în căsătorie.

Cu toate acestea, în cartea sa de memorii, „Spare”, Harry a dezmințit povestea, numind-o „o prostie absolută”, și a spus că fratele său ceruse inelul cu ani înainte, iar Harry a fost „mai mult decât fericit să renunțe la el”.

Cu toate acestea, soția sa, Meghan Markle, a fost văzută purtând un Tank Français care arată exact ca al Dianei.

Kate Middleton a împrumutat tiara Halo a reginei în ziua nunții sale, pe care Jacques o proiectase cu 75 de ani înainte.

Potrivit British Vogue, tiara Halo a fost proiectată de Jacques și a fost cumpărată de prințul Albert – care avea să devină mai târziu regele George al VI-lea, după abdicarea fratelui său – ca un cadou pentru soția sa în noiembrie 1936.

Regina Elisabeta a II-a a primit tiara Halo la împlinirea vârstei de 18 ani și a împrumutat-o prințesei Margaret (sora ei), prințesei Anne (fiica ei) și lui Kate Middleton în ziua nunții (nepoata ei).

Pierre a murit în 1964. Cei trei copii Cartier responsabili – fiica sa Marion și nepoții săi Jean-Jacques și Claude – au vândut fiecare ramură a afacerii unei companii-mamă.

Această reunificare a brandului a fost condusă de Robert Hocq care, înainte de a muri în 1979, a preluat mai întâi controlul Cartier Paris, iar mai târziu a achiziționat Cartier Londra și Cartier New York, potrivit The New York Times.

La moartea sa, fiica sa Nathalie Hocq (foto) a devenit președinte. Ea a rămas în cadrul companiei până în 1983, potrivit LinkedIn.

Chiar și după ce brandul a fost scos de sub controlul familiei, acesta a continuat să fie un trendsetter. Brățara Love, creată de Aldo Cipullo, a debutat în 1969.

Brățara Love, după cum spune British Vogue, „a anunțat o nouă eră de modernitate în modul în care purtăm bijuterii”.

De ce? Pentru că ai nevoie de o șurubelniță specială pentru a o fixa la încheietura mâinii. Este o brățară simplă din aur cu un design cu șurub repetat la nesfârșit.

Potrivit publicației, este în continuare una dintre cele mai căutate bijuterii pe Google din lume, deși costă începând de la 4.750 de dolari.

Cartier rămâne un simbol iconic până în ziua de azi – un adevărat simbol al luxului. Marca încasează anual 6 miliarde de dolari și este evaluată la 12 miliarde de dolari.

Sub conducerea directorului general și a președintelui Cyrille Vigneron, compania a avut mai mult succes ca niciodată. După cum Business Insider a raportat anterior, Cartier este acum al doilea cel mai mare producător de ceasuri din lume, după Rolex.

În 2020, Cartier a fost clasat pe locul 56 pe o listă a celor mai valoroase branduri din lume întocmită de Forbes, cu o evaluare de 12,2 miliarde de dolari.

Vigneron semnează personal fiecare design, a declarat pentru site-ul de ceasuri Hodinkee. În ciuda atâtor bani în spatele brandului, Vigneron încă îl face să se simtă ca o afacere mică, de familie.