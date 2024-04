Israelul se pregătește să evacueze civilii din Rafah înainte de a lansa asaltul asupra ultimului bastion Hamas (surse)

Israelul a achiziționat zeci de mii de corturi pentru a găzdui sutele de mii de civili palestinieni care trebuie evacuați din Rafah înainte de lansarea asaltului asupra a ceea ce IDF consideră a fi ultimul bastion al Hamas din Fâșia Gaza, au declarat miercuri surse israeliene, pentru agenția Reuters.

Soarta refugiaților civili de la Rafah îi îngrijorează pe aliații occidentali ai Israelului, dar și pe Egipt, care a exclus să le permită trecerea frontierei.

După săptămâni de negocieri cu administrația președintelui american Joe Biden, care a cerut garanții pentru siguranța civililor înainte de a susține orice ofensivă, Israelul a cumpărat 40.000 de corturi, fiecare putând găzdui între 10 și 12 persoane, au declarat oficiali guvernamentali israelieni.

O înregistrare video postată pe internet arată rânduri de corturi albe pătrate care au fost aparent instalate în Khan Yunis, la cinci kilometri de Rafah, pentru a găzdui palestinienii strămutați.

Reuters nu a reușit să autentifice acest videoclip, dar imaginile din satelit ale companiei Maxar arată că mai multe tabere de corturi au fost instalate în Khan Yunis începând cu 7 aprilie.

