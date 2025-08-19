Revenirea care poate declanșa un scandal uriaș în F1: Christian Horner, în vizorul Cadillac

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Christian Horner nu duce lipsă de oferte pentru o revenire rapidă în Formula 1, fostul șef de la RedBull Racing fiind dorit de Cadillac, echipă care va debuta în Marele Circ în 2026. Mutarea ar putea fi însă una explozivă pentru lumea F1: la echipa americană lucrează în prezent și fosta asistentă personală a lui Horner, cea care l-a acuzat că ar fi hărțuit-o.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform gpblog.com, Horner se află pe lista scurtă a americanilor de la Cadillac.

Echipa va debuta în F1 anul viitor și vrea să dea o importantă lovitură de imagine printr-o eventuală aducere a lui Christian Horner.

Vorbim despre omul care timp de 20 de ani a participat activ la construirea imperiului RedBull Racing din Formula 1: 14 titluri mondiale – 8 la piloți și 6 la constructori.

Inginerul britanic se află pe radarul Cadillac, dar o mutare a lui Horner pare greu de realizat.

Motivul nu este unul financiar: la echipa americană este angajată în prezent și fosta asistentă personală a lui Horner, cea care l-a dat în judecată pe Christian pentru hărțuire.

Dacă CV-ul îl recomandă din plin pe Horner pentru o mutare la oricare dintre echipele din Formula 1, situația de la Cadillac nu îl pune într-o lumină favorabilă.

Echipa americană riscă o situație care ar putea exploda și ar putea face probleme masive pentru Cadillac. Demiterea lui Horner de la RedBull nu a avut doar cauze sportive, fostul oficial fiind acuzat de „depășirea limitelor” în ceea ce privește relația cu fosta asistentă personală.

Cele două anchete interne l-au achitat pe Horner, dar scandalul este departe de a fi rezolvat. Oficial, Horner a fost exonerat. Neoficial însă, povestea este departe de o finalizare.

Tribunalul britanic urmează să decidă abia în 2026 dacă fosta angajată va primi despăgubiri și în ce cuantum.

Între timp, aceasta și-a găsit un nou loc de muncă. Și nu oriunde, ci exact acolo unde zvonurile spun că ar putea ajunge și Horner: la Cadillac.

Dacă Horner acceptă oferta, Cadillac ar câștiga rapid experiență și notorietate. În același timp însă, americanii și-ar asuma riscul de a importa o criză care încă nu s-a stins.