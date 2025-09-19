Irakul nu reuşeşte să importe gaze din Turkmenistan prin Iran pentru a atenua deficitul cronic de electricitate cu care se confruntă de la înlăturarea lui Saddam Hussein

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Încercările Irakului de a atenua deficitul cronic de electricitate prin gazele achiziţionate din Turkmenistan, aduse prin ţara vecină Iran, au eşuat, sub presiunea SUA, lăsând Bagdadul disperat în căutarea de alternative pentru pentru a ţine luminile aprinse, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Irakul, o ţară bogată în petrol, nu reuşeşte să ofere cetăţenilor suficientă electricitate, după invazia din 2003 condusă de SUA în urma căreia a fost înlăturat de la putere Saddam Hussein, forţându-i pe mulţi să fie dependenţi de generatoarele private scumpe, provocând dificultăţi economice şi tulburări sociale.

Tranzacţia propusă prima dată în 2023 ar fi adus gaze din Turkmenistan către Irak prin Iran, care se întinde între cele două ţări. În schimb, Iranul primea gazele şi le livra Irakului, dar risca încălcarea sancţiunilor impuse de SUA Teheranului – şi necesita aprobarea Washingtonului.

Acea aprobare nu a venit niciodată iar administraţia Trump şi-a extins presiunile asupra regimului de la Teheran.

Conform unor documente consultate de Reuters, oficiali din Irak cer de luni de zile aprobarea Washingtonului pentru a importa aproximativ cinci miliarde metri cubi (bcm) de gaze din Turkmenistan via Iran.

Irakul caută să importe 5,025 bcm de gaze din Turkmenistan pe an, cu ajutorul companiei iraniene de stat National Iranian Gas Company (NIGC). Iranul nu ar primi bani, dar ar obţine gaze pentru necesarul propriu, care nu ar depăşi 23% din volumul zilnic total care vine din Turkmenistan. De asemenea, Bagdadul s-a oferit să permită unei terţe părţi să supervizeze respectarea sancţiunilor SUA şi reglementările împotriva spălării banilor, conform proiectului contractului analizat de Reuters.

Dar eforturile Irakului nu au avut succes, Washingtonul sporind presiunile asupra regimului de la Teheran, astfel încât Bagdadul trebuie să realizeze un echilibru dificil între aliaţii de la Washington şi Teheran.

Deşi Irakul este al doilea mare producător din cadrul Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), are nevoie de gaze din cauza infrastructurii învechite şi a investiţiilor reduse.

Ţara a extras aproximativ 11 bcm gaze în 2023, care pot fi folosite pentru electricitate şi pentru necesităţile industriale, conform Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA). Vara, cererea de gaze creşte în Irak la aproximativ 45 milioane metri cubi pe zi.

În acest context, Bagdadul explorează alternative, inclusiv construirea infrastructurii pentru a importa gaze naturale lichefiate (GNL) din Qatar.