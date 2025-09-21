Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley, numit consilier onorific al ministrului Energiei / Se va ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, urmând a se ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale, transmite News.ro.
”Ministerul Energiei anunţă numirea în funcţia de consilier onorific al ministrului a dr. Nelu Mihai, cu responsabilităţi în domeniul adoptării celor mai avansate tehnologii în energia distribuită regenerabilă şi nucleară, securitatea cibernetică, digitalizarea şi modernizarea reţelei energetice naţionale”, anunţă, duminică, Ministerul Energiei, într-o postare pe Facebook.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că această numire demonstrează seriozitatea ministerului în a moderniza industria energetică.
„Dr. Nelu Mihai are 35 de ani experienţă ca antreprenor, inventator şi executiv de nivel C în companii publice S&P 500/Nasdaq şi startup-uri din Silicon Valley, SUA. Numirea lui demonstrează determinarea Ministerului de a moderniza industria energetică prin mărirea capacităţii, calităţii şi gradului de securizare de producţie cu scopul asigurării independenţei energetice a României şi micşorarea preţului pe kwh”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Noul consilier al ministrului, Nelu Mihai, apreciază că ”Romania dispune de toate resursele energetice necesare pentru a deveni un lider European din punct de vedere al eficientei de producţie, abilităţii de distribuţie, monitorizării, controlului şi dotarii tehnologice a sistemului energetic naţional românesc”.
