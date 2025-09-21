G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley, numit consilier onorific al ministrului…

Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley, numit consilier onorific al ministrului Energiei / Se va ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale

Articole21 Sep 0 comentarii

Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, urmând a se ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Ministerul Energiei anunţă numirea în funcţia de consilier onorific al ministrului a dr. Nelu Mihai, cu responsabilităţi în domeniul adoptării celor mai avansate tehnologii în energia distribuită regenerabilă şi nucleară, securitatea cibernetică, digitalizarea şi modernizarea reţelei energetice naţionale”, anunţă, duminică, Ministerul Energiei, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că această numire demonstrează seriozitatea ministerului în a moderniza industria energetică.

„Dr. Nelu Mihai are 35 de ani experienţă ca antreprenor, inventator şi executiv de nivel C în companii publice S&P 500/Nasdaq şi startup-uri din Silicon Valley, SUA. Numirea lui demonstrează determinarea Ministerului de a moderniza industria energetică prin mărirea capacităţii, calităţii şi gradului de securizare de producţie cu scopul asigurării independenţei energetice a României şi micşorarea preţului pe kwh”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Noul consilier al ministrului, Nelu Mihai, apreciază că ”Romania dispune de toate resursele energetice necesare pentru a deveni un lider European din punct de vedere al eficientei de producţie, abilităţii de distribuţie, monitorizării, controlului şi dotarii tehnologice a sistemului energetic naţional românesc”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Energiei: Dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout

Articole19 Sep • 6.564 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV Ministrul energiei (PSD) despre directorul cu două condamnări pentru conducere fără permis, fost ofițer de poliție care gestionează proiecte de 14 miliarde de euro: ”Nici eu nu sunt fericit cu oameni fără expertiză betonați pe contracte”

Anchete, Articole19 Sep • 40.525 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Energiei: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri

Articole18 Sep • 29.768 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.