Inteligenţa artificială nu mai ameninţă doar locurile de muncă de la nivel de începători, ci pune sub semnul întrebării însăşi scara carierei corporatiste

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De la Antonio Neri, actual CEO al Hewlett Packard Enterprise, care şi-a început cariera într-un call center, la Doug McMillon, directorul Walmart, care a pornit descărcând camioane, sau Mary Barra, şefa General Motors, angajată pe linia de asamblare la 18 ani – povestea clasică a ascensiunii ”de jos până sus” a inspirat generaţii de angajaţi. Dar, odată cu avansul AI, tot mai multe locuri de muncă de început să dispară, iar acest tip de parcurs ar putea deveni imposibil, relatează CNBC, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dario Amodei, CEO Anthropic, estimează că jumătate dintre posturile entry-level vor fi înlocuite de AI, sisteme capabile să lucreze ”opt ore fără pauză”. În paralel, marile companii trec printr-un proces de aplatizare organizaţională, reducând nivelurile de management intermediar.

Un studiu realizat de SignalFire arată o scădere de 50% a angajărilor de absolvenţi fără experienţă între 2019 şi 2024, pe toate funcţiile de bază, de la vânzări şi marketing până la inginerie, HR, design şi financiar.

”Dispariţia primului prag de carieră ridică întrebări serioase despre cum se va face transferul de cunoştinţe şi cum vor mai avansa angajaţii în organizaţii”, a spus Asher Bantock, cercetător la SignalFire.

Heather Doshay, partener în firmă, afirmă însă că situaţia nu trebuie privită doar ca o închidere de drumuri: ”Scara nu s-a rupt, ci devine mai plată. Treapta de jos dispare, dar asta poate ridica nivelul tuturor.”

Cu alte cuvinte, posturile de intrare vor cere competenţe mai avansate, iar presiunea se mută pe absolvenţi să le dobândească înainte de angajare, inclusiv prin utilizarea AI ca instrument de pregătire.

Alţi economişti, precum Anders Humlum de la University of Chicago, atrag atenţia că efectele pe piaţa muncii sunt deocamdată speculative.

”Nici cele mai transformatoare tehnologii – aburul, electricitatea, computerele – nu au schimbat economia peste noapte. A durat decenii. Adaptarea umană rămâne o forţă puternică”, spune el.

Însă, pentru vizionari precum Max Tegmark, pericolul este mai amplu: dacă AI ajunge la superinteligenţă, problema nu va fi dispariţia a 50% din joburile entry-level, ci a tuturor locurilor de muncă.

”În acel scenariu, bogăţia şi puterea se concentrează mai întâi în mâinile celor care controlează AI, apoi inevitabil la maşini”, avertizează el.

Rămâne întrebarea: dacă scara carierei tradiţionale dispare, ce o va înlocui şi cine va mai avea şansa să ajungă la vârf?