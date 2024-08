Îndoctrinarea letală a tineretului din Occident și Gaza – The Jerusalem Post

Faptul că am primit un e-mail din Australia de la o educatoare care se plânge că copiii din țara ei sunt ținta unei campanii de îndoctrinare pe rețelele sociale, folosindu-se de minciuni flagrante pentru a denatura complet adevărul, m-a determinat să mă gândesc la numitorul comun al acestor tineri din Occident cu copiii din Gaza. Cei din urmă au căzut pradă de vreme îndelungată campaniilor letale de îndoctrinare pe termen lung, având drept scop folosirea lor pe post de instrumente de război, potrivit Rador Radio România.

Spre deosebire de deceniile ’60 ori ’70 când a te remarca din mulțime sau a-ți etala spiritul rebel era considerat a fi „grozav” sau „nonconformist”, Generația Z (Gen Z, cei născuți în 1997-2012) e în cea mai mare parte o masă robotică omogenă, deloc dispusă să rupă rândurile spre gândirea independentă, găsind mai mult confort și siguranță în adoptarea oricărei tendințe sau opinii care se întâmplă să fie la modă la un moment dat în rândurile ei.

Nu e prin urmare deloc de mirare că platforme precum Tik-Tok, Instagram și Facebook investesc atât de mult în perpetuarea acestei piețe masive și ușor de manipulat.

Îndoctrinarea politică a substituit piața consumatorilor, tinerii fiind o audiență perfectă, gata să fie motivată și să-și îndeplinească obiectivele odată ce va fi fost îndoctrinată suficient. Dată fiind tendința Gen Z de a se pune în mișcare, a gândi și a acționa la unison, ea poate constitui o armată formidabilă, mai ales că efectivul ei global ar fi de 2 miliarde.

În cazul tineretului din Gaza, știm deja că părinții lor au fost complici dispuși să permită spălarea lor pe creier cu propagandă, astfel încât să ajungă să creadă în doctrinele și ideologiile extremiste cuprinse în scrierile islamiste care îndeamnă la jihad urmărind a „nimici Israelul cu scopul înființării unui stat islamic care să includă Cisiordania, Fâșia Gaza și Israelul” („Israel în război cu Hamas”, The Wall Street Journal, 11 octombrie 2023).

Tineretul occidental, care nu are contact cu realitatea din Gaza, poate auzi pe cineva pe TikTok mințind că actualul război Israel-Hamas a început atunci când Israelul a invadat Gaza cu scopul de a comite genocid. Semafor Net Zero, un site de știri de stânga, susține că „o parte din conținuturile Tik-Tok sunt distorsionate […] uneori [publicând – n.a.] acuzații înșelătoare sau exagerate legate de război, dintre care unele minimalizează atacul Hamasului asupra Israelului” („De ce TikTok pare covârșitor pro-Palestina în acest moment”, Semafor Net Zero, 29 octombrie 2023).

Indoctrinarea Generației Z și a tineretului din Gaza

Ținând cont de masiva lor ignoranță în privința celor două milenii de persecuție împotriva evreilor, acompaniată de convertire forțată, exilare, calomnia sângelui, masacre și pogromuri și culminând cu tentativa lui Hitler din secolul 20 de a scăpa planeta de evrei prin intermediul Holocaustului, nu e dificil să-i convingi pe niște tineri care nu au fost expuși decât la idei părtinitoare despre cum statul Israel ar fi fost mai înainte pământ palestinian, furat de evreii care i-au deposedat pe arabii „indigeni” de patria lor.

Realitățile istorice omise îi ajută pe acești tineri să-și încorporeze perfect ideologia „woke” în viziunea lor despre lume, crezând că poporul evreu ar fi o națiune puternică de opresori căreia puterea militară dominantă și avantajul conferit de „privilegiul rasei albe” îi permit să-i persecute și să-i înrobească pe acei oameni chipurile deposedați de pământul lor nativ.

Această caracterizare extrem de distorsionată devine ulterior răspunzătoare pentru „declanșarea” [„triggering” în original, un concept aparte al ideologiei woke – n.trad.] sentimentului lor ultra-sensibil de nedreptate, indus de un filtru aplicat întregii lumi, pe baza căruia totul e împărțit în numai două categorii – victime și opresori -, a doua reprezentând niște actori malefici care trebuie să fie lichidați complet.

Chiar dacă este o altă tulpină a genului de îndoctrinare care este inculcat profund în mintea copiilor născuți în societatea din Gaza, ea duce totuși la materializarea aceluiași sistem de credințe. Copiii din Gaza, spre deosebire de cei din Vest, au fost exploatați și manipulați pentru a ajunge să creadă că conducătorii guvernului lor terorist sunt tot aceia care-i vor smulge din existența lor oprimantă. Dar, pentru a convinge simultan ambele segmente ale tineretului contemporan, poporul evreu trebuie să le fie prezentat drept problema principală, a cărei eliminare va duce la înapoierea pământului islamic proprietarilor lui de drept și la repararea unei nedreptăți care a persistat 76 de ani.

Altă similitudine constă în nevoia de a se ascunde sau omite probe factuale istorice și arheologice, de a nu fi prezentat întregul context al relațiilor dintre evrei și arabi, astfel încât să poată fi incitate sentimente puternice de furie și dispreț ca motivație pentru diseminarea urii și condamnării îndreptate contra Israelului și, prin asociere, contra întregului popor evreu. În ce privește tineretul din Gaza, această ură mai ajută și la recrutarea lor efectivă ca soldați într-o armată înființată cu scopul de a șterge de pe fața pământului orice prezență evreiască în Orientul Mijlociu.

În absența gălăgiosului și imensului demers de condamnare și protest al tineretului occidental cuplat cu violenta mașinărie teroristă a tineretului din Gaza, lumea noastră ar fi putut de fapt să arate complet altfel.

În fapt, rețelele sociale lipsite de onestitate și motivate de interese proprii în combinație cu activitatea agenților islamiști au deturnat această întreagă generație cu scopul revoltător de a rescrie istoria și a-i smulge cu forța pământul unei etnii pe care o vor în cele din urmă distrusă cu totul.

Din nefericire părinții fie nu înțeleg ce se întâmplă, fie sunt prea ocupați cu alte lucruri, astfel încât au permis ca proprii lor copii să fie influențați și îndoctrinați de promotori rău intenționați ai terorismului, care au realizat că acest segment demografic poate fi un instrument foarte valoros de care se pot folosi pentru a-și atinge obiectivele.

Acesta e motivul pentru care părinții, bunicii, educatorii și clerul – și oricine e cu adevărat interesat de bunăstarea, dezvoltarea și educația adecvate ale copiilor – trebuie să înțeleagă războiul feroce care se poartă pentru cucerirea minților și faptelor lor.

A venit vremea să contraatacăm și să le prezentăm tinerilor acele valori autentice cu care nu au luat contact până acum: adevărul, respectiv respectul pentru valorile altora. Dacă nu va asimila aceste valori, Gen Z va distruge la rândul ei alte generații, care încă nici nu s-au născut.

Sursa: THE JERUSALEM POST / Rador Radio România / Traducerea: Andrei Suba