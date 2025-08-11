Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza
Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent” şi a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare” sub egida Naţiunilor Unite, relatează AFP şi Reuters, potrivit News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Anunţul făcut de cabinetul israelian cu privire la extinderea operaţiunii sale în oraşul Gaza şi în taberele din Mawasi şi reocuparea acestora de către Israel constituie un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent”, a declarat Marcon în comentarii transmise jurnaliştilor de către biroul său.
„Este necesar să se pună capăt acestui război acum, printr-un armistiţiu permanent”, a adăugat el.
Şeful statului francez a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare care să permită securizarea Fâşiei Gaza, protejarea populaţiei civile şi sprijinirea guvernării palestiniene”.
„Aceasta este prioritatea”, a subliniat Macron.
„Nu unei operaţiuni militare israeliene. Da unei coaliţii internaţionale sub mandatul ONU pentru (…) instituirea unei guvernări de pace şi stabilitate”, a punctat el.
„Consiliul de Securitate trebuie să lucreze acum pentru a pune în aplicare această misiune şi a-i conferi un mandat”, a continuat Emmanuel Macron, considerând că aceasta este „singura cale credibilă” pentru a ieşi din război.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian, în Gaza / Armata spune că unul dintre ei era lider Hamas
Trupa U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu?
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.