Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza

Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent” şi a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare” sub egida Naţiunilor Unite, relatează AFP şi Reuters, potrivit News.ro.

„Anunţul făcut de cabinetul israelian cu privire la extinderea operaţiunii sale în oraşul Gaza şi în taberele din Mawasi şi reocuparea acestora de către Israel constituie un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent”, a declarat Marcon în comentarii transmise jurnaliştilor de către biroul său.

„Este necesar să se pună capăt acestui război acum, printr-un armistiţiu permanent”, a adăugat el.

Şeful statului francez a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare care să permită securizarea Fâşiei Gaza, protejarea populaţiei civile şi sprijinirea guvernării palestiniene”.

„Aceasta este prioritatea”, a subliniat Macron.

„Nu unei operaţiuni militare israeliene. Da unei coaliţii internaţionale sub mandatul ONU pentru (…) instituirea unei guvernări de pace şi stabilitate”, a punctat el.

„Consiliul de Securitate trebuie să lucreze acum pentru a pune în aplicare această misiune şi a-i conferi un mandat”, a continuat Emmanuel Macron, considerând că aceasta este „singura cale credibilă” pentru a ieşi din război.