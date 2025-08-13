Ministrul Educației: Peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu în licee / ”Aşteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat miercuri că reforma curriculumului pentru învăţământul liceal mai parcurge o etapă, iar peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului, transmite Agerpres.

Daniel David a semnat Nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din planul-cadru pentru învăţământul liceal, pornindu-se de la selecţia realizată prin apel public în anul 2021, la care au fost avute în vedere următoarele criterii: pregătire profesională, experienţă în domeniul proiectării curriculare, experienţă în domeniul analizei şi proiectării curriculare, realizarea unui proiect inovativ de programă şcolară şi activitate efectivă la catedră.

Potrivit unui mesaj al ministrului, grupurile de lucru au fost actualizate cu: propunerile venite din partea Academiei Române şi din mediul universitar/academic, membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial şi a planurilor-cadru pentru învăţământul liceal, propunerile venite din partea partenerilor (organizaţii ştiinţifice şi profesionale) cu care Ministerul Educaţiei şi Cercetării are protocoale de colaborare, completări punctuale acolo unde responsabilii/coordonatorii au identificat nevoi specifice pentru o anumită disciplină.

În funcţie de necesităţi şi de dinamica internă, componenţa va putea fi actualizată în cursul activităţilor.

Modalitatea de lucru va include următoarele linii directoare (aceste linii directoare vor fi implementate şi de specialiştii care vor elabora programe pentru disciplinele opţionale): programele trebuie să fie mai puţin încărcate şi relevante, fiecare grup de lucru raportându-se la cel puţin 3 modele europene, programele trebuie să aibă o legătură logică explicită cu nivelul anterior (gimnaziu) şi potenţial universitar.

„Un procent de 25% din timpul dedicat unei discipline trebuie să implice activităţi de: consolidare-fixare (inclusiv pentru performanţă), remediale, utilizare a competenţelor dobândite la viaţa cotidiană”, se arată în mesajul ministrului.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conţinut adecvat şi relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenţia analfabetismului funcţional. Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanţa acestui demers. Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conţinuturi şi pe elaborarea de manuale atractive. Aşteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creşterea relevanţei sociale a studiilor liceale şi în reducerea analfabetismului funcţional”, a transmis Daniel David.