De ce turiștii din Golf vizitează în masă orașul montan polonez Zakopane

Fotograful saudit Fahad Alayyash privește uimit panorama alpină a munților Tatra, cel mai înalt lanț muntos din Polonia – și o nouă destinație preferată a turiștilor arabi. Tânărul în vârstă de 38 de ani este unul dintre miile de turiști din statele din Golf care își petrec vacanța de vară în Zakopane, o stațiune din sudul Poloniei cunoscută pentru teleschiurile și traseele sale de drumeție, precum și pentru cabanele sale tradiționale din lemn și hotelurile moderne, potrivit Le Figaro.

„Am invadat complet locul”, spune el în timp ce se află pe Gubalowka, un munte care domină Zakopane, unde zeci de vizitatori beau cafea, cumpără suveniruri și se bucură de priveliștea panoramică a munților Tatra.

7 zboruri zilnice

Flydubai a lansat prima rută între Dubai și Cracovia, orașul cu cel mai apropiat aeroport, în 2018. Astăzi sosesc până la șapte zboruri zilnice cu turiști din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Kuweit.

Anul trecut, turiștii din Emiratele Arabe Unite au fost grupul cu cea mai rapidă creștere în ceea ce privește vizitele, potrivit Ministerului polonez al Turismului, cu o creștere de 66% față de 2023.

Manal Alanazy, în vârstă de 45 de ani, profesor de tehnologie educațională la Universitatea King Saud, a confirmat pentru AFP că Zakopane este bine cunoscută de saudiți. Când și-a anunțat familia că merge în Polonia, fratele ei a fost dezamăgit și i-a spus că „acolo sunt doar oameni din Golf”, a declarat ea pentru AFP.

Influenceri arabi au fost, de asemenea, invitați în vizite de promovare în regiune. Doamna Alanazy și Abdullah Alotaibi, un căpitan de navă kuweitian în vârstă de 30 de ani, au aflat despre Zakopane prin X.

„Am văzut un subiect pe Twitter (X) despre Zakopane și despre modul în care acest oraș tratează pe toată lumea la fel, fără rasism față de religii. Mi-a plăcut asta și am venit”, a declarat Alotaibi. Turiștii arabi menționează sentimentul de securitate drept unul dintre principalele atuuri ale orașului Zakopane.

„Era întuneric și mă plimbam (…) Mi-am spus: ”Nu ești în Polonia, ești într-una dintre țările din Golf, uite, nu se va întâmpla nimic„”, a spus Alanazy.

Meniu halal

Pentru antreprenorii din Zakopane, clienții din Golf sunt o mană cerească. „Anul acesta, aproximativ două treimi sunt arabi”, spune Anna Stoch-El Einen, care deține un restaurant de kebab și un magazin de suveniruri.

Hotelul s-a adaptat rapid la preferințele turiștilor din Orientul Mijlociu. Stoch-El Einen oferă meniuri în poloneză și arabă și are un certificat „halal” afișat deasupra tejghelei.

Efectul rețelelor sociale

Rețelele sociale oferă cea mai puternică platformă de publicitate în Zakopane. Turiștii din Golf, care sunt foarte activi online, au creat „un efect de bulgăre de zăpadă”, spune Agata Wojtowicz, președintele Camerei de Comerț din Tatra.

„De asemenea, ne asigurăm că avem un meniu halal”, spune Wiktor Wrobel, CEO al Nosalowy, un grup hotelier regional. Oaspeții arabi reprezintă 30% din clientela de vară a hotelului său de cinci stele din Zakopane.

Manual în limba arabă

„Întreprinzătorii locali sunt foarte mulțumiți de prezența turiștilor din Orientul Mijlociu”, confirmă primarul orașului, Lukasz Filipowicz, subliniind că aceștia sunt „bineveniți în Zakopane”.

Potrivit acestuia, cea mai mare provocare pentru autoritățile locale este diferența dintre culturile de conducere, vizitatorii încălcând adesea legile privind parcarea și încălcând proprietatea. Pentru a evita neînțelegerile, fiecare patrulă a poliției municipale este acum dotată cu un manual în limba arabă.

Ploaie vs. 50°C

Este o zi ploioasă, dar burnița nu-i descurajează pe vizitatorii din Golf, care fug de căldura infernală a verii de acasă, cu temperaturi care depășesc uneori 50°C, în timp ce verile poloneze sunt în general blânde.

Dna Alanazy dorea inițial să își petreacă vacanța la Paris. „Am anulat din cauza caniculei care a lovit țările europene”, a declarat ea pentru AFP, adăugând că „vremea este perfectă” în Zakopane.

Potrivit lui Wrobel, schimbările climatice reprezintă unul dintre motivele popularității în creștere a orașului Zakopane. „Repausul pe care îl caută vizitatorii din țările arabe nu poate fi găsit în Italia sau Spania, unde temperaturile au crescut, de asemenea, considerabil”, a spus el.

Hanka Krzeptowska-Marusarz, a cărei familie administrează o casă de oaspeți în Zakopane, își amintește că a zărit o turistă kuweitiană în ținută islamică în timp ce stătea pe o pajiște, cu brațele larg deschise, udată de ploaia torențială. „Mi s-a părut frumos”, a spus ea.