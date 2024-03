India deține forțe de comando de nivel mondial, afirmă analiștii, după capturarea unei nave pirat în largul Somaliei

Salvarea de către Marina indiană a unei nave comerciale capturate de pirați în largul coastelor Somaliei la sfârșitul săptămânii trecute arată că armata Indiei a dezvoltat forțe speciale care se pot compara cu cele mai bune din lume, afirmă analiștii citați de CNN.

Marina indiană a salvat 17 membri ai echipajului navei MV Ruen în timpul unei operațiuni antipiraterie care a durat aproape două zile, potrivit unui comunicat de presă al marinei indiene, fără a fi raportate victime. Zeci de pirați au fost luați în custodie, se precizează în comunicat.

În operațiune au fost implicate un distrugător al marinei, o navă de patrulare, un transportor C-17 al Forțelor Aeriene Indiene care a zburat mai mult de 1.500 de mile pentru a parașuta comandouri marine, o dronă navală, o dronă de recunoaștere și un avion de supraveghere P-8, se arată în comunicat.

The culmination of the #AntiPiracy operation involving pirate ship Ruen in the Southern #IOR highlights the commitment of the #IndianNavy towards reinforcing peace & stability, & also to thwart the resurgence of Piracy in the region.#MaritimeSecurityOperations#SAGAR… https://t.co/mokCVlimBz pic.twitter.com/mG3rpjY4Qg

