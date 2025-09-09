Începe Turul României la ciclism: Cine transmite la tv competiția

Între 10 și 14 septembrie, 25 de echipe profesioniste din 13 țări vor pedala peste 830 de kilometri în cea mai importantă competiție ciclistă a anului, organizată de Federația Română de Ciclism, împreună cu Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal co-organizator.

La startul celei de-a 57-a ediții a Turului României se aliniază 150 de sportivi care vor concura pentru tricoul galben pe un traseu spectaculos ce traversează sud-estul țării. Pe lângă spectacolul sportiv de elită, în orașele gazdă vor avea loc 7 curse de masă, pentru amatori de toate vârstele, menite să încurajeze mișcarea și participarea comunității.

Plutonul reunește în acest an 25 de echipe – patru din România, câte trei din Ungaria, Italia și Austria, două din Germania și câte una din Statele Unite ale Americii, Polonia, Bulgaria, Spania, Bahrain și Cehia, plus echipele naționale ale României, Poloniei, Greciei și Turciei.

Format din 5 etape, Turul României începe la Craiova, ajunge pentru prima dată în istorie la Slobozia și revine și în localități cu tradiție precum Râmnicu Vâlcea, Pitești, Brașov și Buzău. Astfel, „Mica Buclă” propune o nouă ediție ce îmbină performanța sportivă cu promovarea unor zone cu potențial turistic și cultural deosebit.

Orașe istorice, drumuri spectaculoase și competiții deschise publicului conturează un traseu gândit să aducă ciclismul mai aproape de români.

„Turul României a crescut constant în ultimii ani, atât ca nivel sportiv, cât și ca impact în comunități, iar ediția din 2025 confirmă acest parcurs. Avem la start echipe puternice din întreaga lume, dar și o serie de rutieri români care își fac debutul în competiție.

În același timp, traseul de peste 800 de kilometri străbate regiuni cu o mare valoare turistică, istorică și culturală și oferă publicului șansa de a fi parte din spectacol.

Turul României nu este doar o cursă, ci și o sursă de inspirație pentru copii, pentru amatori și pentru toți cei care cred în puterea sportului de a uni comunități și de a promova un stil de viață activ și sănătos”, a declarat Cătălin Sprînceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

Program și traseu Turul României 2025

9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Fiecare etapă a Turului României 2025 pune în valoare zone reprezentative pentru cultura și natura țării: Horezu – simbol al ceramicii românești, Topoloveni – recunoscut pentru magiunul său tradițional, Voinești – „inima livezilor din Dâmbovița”, Masivul Bucegi – una dintre cele mai apreciate destinații montane, Lacul Siriu sau noul pod peste Dunăre de la Brăila. Finala de la București aduce o premieră istorică: circuitul va parcurge integral Calea Victoriei.

În cadrul competiției, vor fi acordate 8 tricouri distincte, respectiv:

Tricoul Galben, oferit de YoPro, pentru cel mai bun ciclist din competiție

Tricoul Alb U23, oferit de Rexona, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul Roșu, oferit de M&Ms, pentru cel mai bun sprinter

Tricoul Verde, oferit de StayStrong Pro, pentru cel mai bun cățărător

Tricoul Albastru, oferit de Elit, pentru cel mai bun rutier român

Tricoul Gri, oferit de Auchan, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe

Tricoul Alb cu buline roșii, oferit de Cris-Tim, pentru câștigătorul în clasamentul pe puncte

Tricoul Portocaliu, oferit de Orange, pentru câștigătorul pe etapă

În premieră, 7 competiții dedicate pasionaților amatori de ciclism

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos, ediția din acest an include, pentru prima dată, șapte curse de masă, gratuite, pentru pasionații de ciclism de toate vârstele, care vor avea loc astfel:

King of the Mountain (11 septembrie, Pasul Dichiu) – o provocare de 12,5 km cu o diferență de nivel de 853 m.

King of the City (13 septembrie, Slobozia) – circuit de 5,6 km prin centrul orașului.

King of the Capital (14 septembrie, București) – 6,8 km pe traseul finalei oficiale, prin inima Capitalei.

Cursele copiilor – în Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) și București (14 septembrie), pentru categoriile de vârstă 2–14 ani.

Aceste competiții oferă concurenților amatori privilegiul de a concura pe un traseu comun cu cel al plutonului profesionist și de a fi premiați pe marea scenă a Turului României, inspirându-i, astfel să acorde atenție ciclismului ca stil de viață și/sau alegere pentru carieră. Turul României 2025 va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și poate fi urmărit, de asemenea, pe www.turulromaniei.ro , precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan România. TVR va difuza rezumate zilnice. Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born Winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition. Partener mobilitate: Petrom Mașina oficială: Suzuki Apa oficială: Dorna Partener tehnic: Bellotto Parteneri media: Prima Sport (partener principal), TVR

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial.

În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.