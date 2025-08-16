Incendiu la Cisnădioara: o cabană distrusă, fără victime

O cabană din Cisnădioara, judeţul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, sâmbătă noaptea, anunţă pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime, transmite News.ro.

Pompierii sibieni au intervenit de urgenţă vineri seară, pe raza localităţii Cisnădioara, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cabană.

La faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere, fiind prezent şi un echipaj SMURD. Pompierii au fost sprijiniţi şi de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Cisnădie.

La sosirea forţelor incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp. Incendiul a fost localizat, pompierii intervenind pentru lichidarea acestuia.

”După mai bine de trei ore de luptă cu flăcările, pompierii au lichidat incendiul care a distrus în totalitate o cabană de aproximativ 100 mp”, a anunţat sâmbătă dimineaţă ISU Sibiu.

Nu au existat victime şi o cabană învecinată, care era ameninţată de flăcări, a fost salvată.