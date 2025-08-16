G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Incendiu la Cisnădioara: o cabană distrusă, fără victime

incendiu, foc, pompier
Foto: ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

Incendiu la Cisnădioara: o cabană distrusă, fără victime

Articole16 Aug 0 comentarii

O cabană din Cisnădioara, judeţul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, sâmbătă noaptea, anunţă pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pompierii sibieni au intervenit de urgenţă vineri seară, pe raza localităţii Cisnădioara, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cabană.

La faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere, fiind prezent şi un echipaj SMURD. Pompierii au fost sprijiniţi şi de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
 Cisnădie.

La sosirea forţelor incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp. Incendiul a fost localizat, pompierii intervenind pentru lichidarea acestuia.

”După mai bine de trei ore de luptă cu flăcările, pompierii au lichidat incendiul care a distrus în totalitate o cabană de aproximativ 100 mp”, a anunţat sâmbătă dimineaţă ISU Sibiu.

Nu au existat victime şi o cabană învecinată, care era ameninţată de flăcări, a fost salvată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UPDATE Incendiu de vegetație la Clinceni, Ilfov pe o suprafață de trei hectare / Pericol de propagare la locuințe/ 70 de persoane evacuate

Articole15 Aug • 418 vizualizări
0 comentarii

Incendiu puternic la un complex turistic din municipiul Petroşani / Pompierii intervin cu şase autospeciale / Primele informaţii arată că nu sunt victime

Articole13 Aug • 772 vizualizări
0 comentarii

Puternic incendiu de vegetaţie în apropierea localităţii Berceni (Ilfov) / Flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare

Articole12 Aug • 715 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.