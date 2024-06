Incendiu într-un spital din Iran, 9 morți

Nouă persoane au murit marți dimineața devreme într-un incendiu într-un spital din nordul Iranului, a anunțat presa de stat.

Incendiul, care în prezent a fost pus sub control, a izbucnit la ora 1.30 dimineața la spitalul Ghaem din orașul Rasht, capitala provinciei Gilan, iar o anchetă a fost lansată pentru a determina cauza, a precizat televiziunea de stat, citată de Le Figaro.

„Nouă persoane și-au pierdut viața în incendiu”, a declarat Mohammad Taghi Ashobi, președintele Universității de Științe Medicale din Gilan.

Spitalul are 250 de paturi, dintre care 142 erau ocupate în momentul incendiului, potrivit aceleiași surse.

În noiembrie 2023, un incendiu uriaș a distrus un centru de dezintoxicare din Langarud, un alt oraș din aceeași provincie, provocând moartea a 32 de persoane.

În iunie 2020, o explozie puternică provocată de butelii de gaz care au luat foc într-o clinică la nord de Teheran a ucis cel puțin 19 persoane.

#BREAKING Early morning fire at Qaem Hospital in Iran’s northern city of Rasht has resulted in 9 deaths so far. Firefighters and Red Crescent teams have evacuated 142.

At least 118 people have been hospitalized following the incident.

Investigations are ongoing to determine the… pic.twitter.com/H9d9gluKWh

— Iran International English (@IranIntl_En) June 18, 2024