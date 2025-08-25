Firme mixte bulgaro-germane vor produce praf de puşcă şi obuze de artilerie după o investiție de un miliard de euro

Praf de puşcă şi obuze de artilerie de calibrul 155 de milimetri vor fi produse în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint-venture convenite cu grupul german Rheinmetall, conform unui anunț al liderului partidului bulgar de guvernământ GERB, Boiko Borisov, care a adăugat că acordurile vor fi finalizate în următoarele săptămâni, transmite Agerpres. Informația a fost făcută publică după o întâlnire a lui Borisov cu directorul general de la Rheinmetall, Armin Papperger.

„Fabrica de praf de puşcă va fi la fel de mare ca cele două uzine germane din Bulgaria, cea mai mare din Europa. Aceasta este o materie primă la mare căutare în acest moment şi îi sunt recunoscător domnului Papperger pentru că a ales terenurile firmei Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi (VMZ) pentru această fabrică uriaşă”, a spus Borissov. Acesta a descris uzina pentru obuze de artilerie de calibrul 155 de milimetri drept „extrem de importantă pentru armata bulgară şi întreaga Europă”, adăugând că fabrica are ca ţintă o capacitate de producţie de 100.000 de obuze.

„Am informat Comisia Europeană cu privire la aceste două proiecte şi avem asigurată finanţarea din partea statului bulgar prin intermediul mecanismului SAFE (Strategic Technologies for Europe Platform). Toate acesta trebuie finalizate în următoarele trei săptămâni astfel încât să fie supuse Parlamentului spre ratificare”, a spus Borissov.

El a menţionat încă un proiect, cel al unei uzine pentru conceperea şi construirea de drone, care va fi o nouă firmă, sau o subsidiară a unei firme existente.

Borissov i-a mulţumit şefilor de la Rheinmetall pentru că, începând din luna martie, au trimis în mod regulat delegaţii în Bulgaria, precum şi lui Papperger pentru că a recunoscut potenţialul enorm al Bulgariei.

„Bulgaria este o ţară extrem de importantă pentru Europa, dar şi o ţară extrem de importantă pentru Rheinmetall”, a declarat şeful grupului german în cadrul aceluiaşi livestream. „Rheinmetall, împreună cu Bulgaria, va construi în scurt timp cel puţin două uzine în Bulgaria, din care prima pentru obuze de artilerie”, a adăugat Papperger.

„Şi mai important este parteneriatul nostru în domeniul prafului de puşcă”, a spus Papperger. Acesta a menţionat faptul că Guvernul bulgar şi Rheinmetall vor investi împreună peste un miliard de euro pentru fabricarea acestor produse importante.

Aceasta a fost cea de a treia întâlnire din acest an a lui Boyko Borissov cu Armin Papperger, după cea din luna aprilie, care a avut loc în Germania, la finalul căreia le-a spus jurnaliştilor că i-a trimis premierului bulgar Rosen Zhelyazkov o ofertă detaliată de investiţii pentru o fabrică de praf de puşcă, în cooperare cu compania germană Rheinmetall, precum şi după vizita în Bulgaria a lui Papperger şi a unei delegaţii de la Rheinmetall, la finele lunii martie. Înainte de întâlnirea cu Borissov, directorii firmei germane au avut o discuţie cu preşedintele Bulgariei, Rumen Radev.