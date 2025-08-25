Pro sau contra alegeri pentru primăria Capitalei în luna noiembrie?

Alegerile pentru Primăria Bucureștiului dezbină din nou coaliția. În timp ce USR și PNL vor ca alegerile să aibă loc undeva în luna noiembrie, PSD amenință că, dacă vor avea loc, rupe coaliția. Situația arată cel puțin bizar. Dacă ar fi să ne luăm după ultimele sondaje, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, ar avea prima șansă. Sorin Grindeanu chiar l-a felicitat, dar, cu toate că aparent stă bine în sondaje, PSD nu vrea alegeri în București. O contradicție logică, dar aversiunea lui Grindeanu față de alegeri nu are legătură cu sondajele comandate de partide.

Nici el, nici predecesorul său, Marcel Ciolacu, nu doresc să se trezească cu un rival intern care să mai fie și legitimat prin votul popular. Primarul Capitalei este al doilea ca număr de voturi după președintele României. Din același motiv, Marcel Ciolacu a făcut tot posibilul să-i saboteze campania Gabrielei Firea, pe care o vedea candidat la președinție în locul lui în cazul în care ar fi câștigat Capitala. Sigur că PSD va împacheta fuga de alegeri într-un discurs populist sau, cum face Grindeanu deja, se victimizează acuzând partenerii de guvernare că vor să izoleze PSD.

În treacăt fie spus, primul care s-a izolat a fost însuși PSD, prin refuzul de a mai participa la ședințele coaliției, invocând pretextul ridicol că USR n-a dorit funeralii naționale pentru Ion Iliescu.

Rămân, așadar, PNL și USR, care dau toate semnalele că vor alegeri pentru Primăria București în luna noiembrie. Argumentele pro-alegeri sunt că un oraș mare ca Bucureștiul nu poate fi condus de un primar – interimar, fără legitimitatea votului în spate și că bucureștenii, democrația în cele din urmă trebuie respectate. Actualul interimar, Stelian Bujduveanu de la PNL, nu a fost totuși opțiunea alegătorilor acum un an, ci independentul Nicușor Dan. Sunt argumente puternice, care nu pot fi ignorate ușor.

Nu le este clar celor două partide, PNL și USR, dacă vor merge separat sau aliniați în spatele unui candidat comun. Din punct de vedere tehnic, este destul de dificil să mai fie organizate alegerile în noiembrie: trebuie constituite birourile electorale, este nevoie de o lună pentru strângerea de semnături și de încă o lună pentru campania electorală oficială.

Data alegerilor ar trebui stabilită acum, în aceste zile, altfel alegerile nu vor putea avea loc mai devreme de luna decembrie, eventual de Sfântul Nicolae sau de Crăciun. Ar fi un dezastru pentru PNL și USR să facă alegerile în plină iarnă. De ce?

În primul rând, din cauza facturilor la energie, mărite semnificativ atât de creșterea TVA, cât și de liberalizarea prețurilor la energie electrică, plafonate până de curând. Facturile din iarnă vor fi, așadar, semnificativ mai mari decât acum un an, adică vor mușca adânc din bugetele bucureștenilor. Adăugați creșterea costului vieții, scumpirea alimentelor, tăierea cheltuielilor din sectorul bugetar. Nemulțumirile în creștere vor duce inevitabil la proteste de stradă. Ele se manifestă deja — vezi protestele profesorilor, care pun sub semnul întrebării începerea noului an școlar la 8 septembrie.

Pe acest fundal social și politic tensionat, lipsește fix o campanie electorală, cu principalii parteneri de guvernare atacându-se reciproc, la fel cum s-a întâmplat acum un an. Oricât au încercat să se menajeze Burduja, Cârstoiu și apoi Firea, tot au sfârșit prin a se ataca. Într-o campanie electorală pe bune, candidații se demolează reciproc. Un astfel de episod ar tensiona și mai mult relațiile din coaliție, și așa încordate.

Nu este foarte clar apoi de ce ar avea nevoie președintele Nicușor Dan de fragilizarea propriului guvern într-un moment economic dificil. Pe cât de interesat este șeful statului de stabilitatea guvernării, pe atât de riscant este să se organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei. A luat în calcul scenariul în care Cătălin Drulă, candidatul susținut de el, pierde alegerile? Ar fi o înfrângere inclusiv pentru președinte. Dacă va câștiga, atunci are în față un potențial rival la alegerile prezidențiale din 2029. Șeful statului nu prea iese bine în nici unul dintre scenarii.

Președintele Nicușor Dan l-a girat deja pe Cătălin Drulă la nivel simbolic prin poza pe care au făcut-o împreună la Cotroceni. A fost însă o poză cam pripită. Dacă liberalii vor insista să aibă propriul candidat, pe Ciprian Ciucu? Dacă pesediștii îl vor arunca totuși în luptă pe Băluță, cu toate spaimele lui Grindeanu? Șansele fostului lider USR, sub care partidul a înregistrat unul dintre cele mai slabe scoruri din istorie, nu mai sunt chiar atât de clare.

Cu tensiunile sociale în creștere, cu proteste masive de stradă inevitabile în toamnă, cu o campanie electorală în care candidații partidelor din coaliția de guvernare se vor ataca reciproc, nimeni nu va avea de câștigat pe termen lung — nici președintele, nici guvernarea. Doar extremiștii de la AUR vor capitaliza masiv. Nu vor trebui să spună decât atât: în timp ce populația sărăcește, PNL, USR și PSD se bat pentru încă un ciolan — Primăria Bucureștiului.