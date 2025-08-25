Primăria Bucureștiului vrea să preia terenul viran de lângă Biblioteca Națională cunoscut drept „Esplanada” pentru lucrări de reabilitare şi reconversie

Primăria Capitalei ar putea cere Guvernului României transferul unui teren cu suprafaţa de 45.008 mp, cunoscut sub numele de „Esplanada”, în vederea realizării unui amplu proiect de regenerare urbană, transmite Agerpres. Situat pe Bulevardul Unirii, terenul viran cunoscut drept ”Esplanada” a fost obiectul mai multor proiecte publice sau private, printre care și un eventual ”cartier al Justiției”.

Nici un proiect nu s-a materilizat.

O propunere în acest sens ar putea fi introdusă pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de vineri.

Conform proiectului de hotărâre, imobilul va trece din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării unor proiecte de interes public municipal, în conformitate cu programul prioritar de reconversie funcţională, aprobat prin HG 592/2019.

Sumele necesare pentru planificarea şi implementarea proiectului se vor asigura de la bugetul local sau din alte surse legal constituite, se arată în document.

După finalizarea procedurii de transfer, PMB va iniţia un concurs internaţional de soluţii de arhitectură şi urbanism, în vederea soluţiei de ansamblu pentru dezvoltarea proiectului de regenerare urbană integrată.

În referatul de aprobare se arată că amplasamentul cunoscut sub denumirea de „Esplanada” reprezintă unul dintre cele mai importante terenuri centrale aflate în proprietatea publică a statului şi că Guvernul a stabilit prin HG 592/2019 că locul respectiv este destinat reconversiei funcţionale în proiecte de interes public ale Municipiului Bucureşti.

Conform aceleiaşi surse, terenul va fi destinat unor funcţiuni publice de anvergură metropolitană: culturale, educaţionale, administrative, medicale, sportive şi civice.

Printre obiective se numără:

– crearea unui ansamblu de echipamente publice (civice, culturale, educaţionale, medicale, sportive);

– realizarea unei reţele de spaţii publice (pieţe, promenade, parcuri, trasee pietonale şi velo) conectate la Bd. Unirii şi la fronturile urbane învecinate;

– conectivitate pietonală/velo, transport public, managementul parcării;

– performanţă energetică şi arhitectură de calitate.

Terenul este administrat în prezent de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.