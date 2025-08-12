Importurile în SUA au scăzut peste așteptări în iunie din cauza îngrijorărilor legate de tarife, arată datele unei organizații comerciale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Importurile în Statele Unite au înregistrat în iunie o scădere mai mare decât estimările, pe fondul îngrijorărilor privind schimbările politicilor tarifare, ceea ce afectează retailerii și ridică temeri privind o ofertă mai redusă de produse pe rafturi pentru cumpărători, potrivit datelor publicate vineri de Federația Națională a Retailului (NRF), conform Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Datele apar în contextul intrării în vigoare, în această săptămână, a mai multor tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump. Începând cu 7 august, taxele variază între 10% și 50%, India, Brazilia și Elveția confruntându-se cu unele dintre cele mai ridicate cote. De la anunțul din aprilie, numit „Ziua Eliberării”, privind un tarif de bază de 10%, Trump a modificat frecvent nivelurile taxelor. Un armistițiu temporar cu China, în luna mai, a redus tarifele la 30%, însă noile majorări au fost reluate în iulie.

Porturile americane incluse în raportul NRF au gestionat în iunie 1,96 milioane de containere de 20 de picioare (TEU) sau echivalentul acestora, în scădere cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar în creștere cu 0,7% față de mai.

Aceasta este o scădere mai mare decât prognoza făcută de NRF în urmă cu o lună. La acea dată, organizația estima că porturile vor procesa 2,06 milioane TEU în iunie, în creștere cu 5,9% față de mai, dar în scădere cu 3,7% comparativ cu anul precedent. În plus, volumul importurilor în principalele porturi de containere din SUA este prognozat să încheie anul 2025 cu 5,6% sub nivelul din 2024, potrivit estimărilor NRF publicate vineri.

Retaileri din domeniul modei, precum Under Armour și Deckers Outdoor, au raportat în ultimele luni efecte negative ale tarifelor și iau măsuri pentru diversificarea lanțului de aprovizionare, pentru a evita taxele aplicate bunurilor care tranzitează sau provin din țări din Asia de Sud-Est, precum Vietnam.

„Incertitudinea legată de tarife a afectat capacitatea retailerilor de a prognoza comenzile și livrările pentru sezonul sărbătorilor. Pe măsură ce tarifele cresc, consumatorii se vor confrunta, în cele din urmă, cu prețuri mai mari și cu o ofertă mai redusă ca varietate și disponibilitate în perioada de sărbători,” a declarat Jonathan Gold, vicepreședinte pentru politici privind lanțul de aprovizionare și vamă în cadrul NRF.

„Avem nevoie de acorduri comerciale obligatorii care să deschidă piețele prin reducerea tarifelor, nu prin creșterea lor.”

El a adăugat că tarifele vor duce la prețuri mai mari pentru consumatorii americani, mai puține angajări, investiții mai reduse în afaceri și o încetinire a economiei.