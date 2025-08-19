Moda în prim-plan la ultima întâlnire dintre Trump și Zelensky

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ținuta președintelui ucrainean a devenit subiect de discuție în timpul reuniunii cu liderul american pentru avansarea negocierilor de pace cu Rusia. La întâlnirea de luni, 18 august 2025, de la Casa Albă, dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, și președintele SUA, Donald J. Trump, moda a revenit în centrul atenției ca instrument de comunicare politică, relatează Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În timp ce cei doi lideri s-au întâlnit pentru a negocia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, ținuta lui Zelensky a devenit un punct important de discuție. Reuniunea a urmat un scenariu similar cu cea din februarie 2025, întreruptă atunci de intervenția vicepreședintelui american James David Vance.

La primirea lui Zelensky la Casa Albă, Trump a comentat ținuta acestuia, spunând: „Nu-mi vine să cred, îmi place!” La rândul său, Zelensky a răspuns: „E ce am avut mai bun”, referindu-se la costumul negru purtat pentru întâlnire. Cei doi lideri s-au mutat apoi în Biroul Oval pentru discuțiile bilaterale.

Însoțiți de vicepreședintele Vance și secretarul de stat Marco Rubio, Trump l-a primit pe Zelensky în Biroul Oval, numindu-l „o onoare să avem președintele Ucrainei aici”. Liderul american a declarat că „se fac progrese, progrese substanțiale” în negocierile de pace, după „o bună întâlnire” pe care o avusese pe 15 august cu președintele rus Vladimir Putin. Zelensky i-a mulțumit lui Trump pentru „eforturile personale de a opri uciderile și de a pune capăt acestui război” și i-a transmis, de asemenea, recunoștință Primei Doamne Melania Trump pentru implicarea sa directă.

Prima Doamnă îi adresase anterior lui Putin o scrisoare, cerându-i să pună capăt războiului de dragul „tuturor copiilor care împărtășesc aceleași vise pașnice”. În scrisoare, Melania Trump sublinia că „în calitate de părinți, datoria noastră este să hrănim speranța noii generații, iar ca lideri, responsabilitatea față de copii depășește confortul câtorva privilegiați”.

În cadrul conferinței de presă care a urmat, atenția s-a concentrat din nou asupra ținutei lui Zelensky. Acesta a purtat un costum negru, cu linii militare și sacou cu patru nasturi, creat de designerul ucrainean Viktor Anisimov. Ținuta era o versiune mai „canonică” a celei militare Damirli purtate la întâlnirea controversată din februarie. Dacă atunci jurnalistul Brian Glenn, corespondent Real America’s Voice, criticase ținuta ca lipsită de „respect”, de data aceasta el și Trump au lăudat costumul.

„Arătați fabulos în acest costum”, i-a spus Glenn președintelui ucrainean, iar Trump a adăugat: „I-am spus și eu același lucru.” Zelensky, într-un ton mai diplomatic, a glumit că și-l amintește pe Glenn și comentariile sale trecute, precizând că poartă „același costum”.

Întrebat apoi dacă ar accepta să organizeze alegeri după semnarea unui acord de pace, Zelensky a răspuns: „Desigur”, dar a reiterat că „alegeri nu pot fi organizate în timpul războiului”. Trump a intervenit ironic: „Deci, dacă peste trei ani și jumătate am fi în război cu cineva, nu ar mai exista alegeri?”

După discuțiile bilaterale, Zelensky și Trump au participat la o fotografie alături de liderii europeni invitați la negocieri. Printre aceștia: președintele Finlandei Alexander Stubb, premierul Italiei Giorgia Meloni, premierul Marii Britanii Keir Starmer, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, președintele Franței Emmanuel Macron, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general NATO Mark Rutte.

Cei doi președinți au avut ulterior o reuniune multilaterală cu acești lideri pentru a discuta soluții diplomatice la conflict. Așa cum anunțase anterior, Trump l-a informat pe Putin, într-un apel telefonic, despre concluziile discuțiilor cu aliații europeni.

După seria de întâlniri, Trump a postat pe platforma Truth Social un rezumat, descriind o „întâlnire excelentă” la Casa Albă, alături de „invitați distinși”.