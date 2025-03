VIDEO Imagini inedite la protestele de la Istanbul: Pikachu aleargă pe străzile din oraș

Mai multe proteste au avut loc în ultimele zile la Istanbul, totul culminând într-un protest masiv ce a izbucnit sâmbătă în oraș, la apelul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat, opoziție), pentru a denunța arestarea primarului Ekrem Imamoglu.

Mulţimea s-a adunat sâmbătă la prânz, sub un cer albastru, pe malul asiatic al metropolei, „pentru a continua marşul către putere”, potrivit apelului liderului CHP Özgür Özel, care a estimat la 2,2 milioane numărul manifestanţilor.

La proteste s-au zărit și imagini inedite. De exemplu, un protestatar îmbrăcat în pokemonul Pikachu a fost filmat cum fugea pe străzile din Istanbul de represiunile autorităților, mai exact de gazele lacrimogene.

Costumul de Pikachu nu a fost singura modalitate a oamenilor să se apere de gazele lacrimogene. Un alt participant s-a îmbrăcat în haine de derviș și a fost ținta unor astfel de atacuri, imaginea cu el înconjurat de autorități făcând furori pe rețelele de socializare.

Police officers use pepper spray on a demonstrator wearing dervish clothes after Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu was jailed as part of a corruption investigation, in Istanbul, Turkey https://t.co/DFizZhTOdh 📷 Umit Bektas pic.twitter.com/RoNw1ttmap

The pictures by Ümit Bektaş @bektasumit from the protests in Istanbul help to reframe understandings of what power is and who has it pic.twitter.com/CljmANcsdV

— Ben Phillips (@benphillips76) March 25, 2025