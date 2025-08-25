G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Debut perfect pentru Chivu, în Seria A: Inter a trecut de Torino…

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, echipa cu care a castigat Champions League din postura de jucator.
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Debut perfect pentru Chivu, în Seria A: Inter a trecut de Torino cu 5-0

Articole25 Aug 0 comentarii

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Torino, în prima etapă din Serie A, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cristian Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obţinută în faţa lui Torino. 

Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.

Nerazzurii şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martinez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieşit, înlocuit cu Bonny. Şi acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.

Inter Milano a învins pe Torino cu 5-0 şi este lider după prima etapă din Serie A.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

FC Hermannstadt a bifat prima victorie, 1-0 cu Farul / Constănțenii se află la a treia înfrânere consecutivă

Articole25 Aug • 42 vizualizări
0 comentarii

Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti 2-0 / Oltenii ajung la 6 victorii consecutive în campionat

Articole, Sportz24 Aug • 179 vizualizări
0 comentarii

CFR, în săptămâna neagră: pierde din nou la scor, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul / Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, joi

Articole, Sportz24 Aug • 312 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.