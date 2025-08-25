Debut perfect pentru Chivu, în Seria A: Inter a trecut de Torino cu 5-0
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Torino, în prima etapă din Serie A, transmite News.ro.
Cristian Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obţinută în faţa lui Torino.
Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.
Nerazzurii şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martinez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieşit, înlocuit cu Bonny. Şi acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.
Inter Milano a învins pe Torino cu 5-0 şi este lider după prima etapă din Serie A.
