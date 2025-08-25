Capela Sixtină intră în „check-up mode”, o inspecție atentă a integrității „Judecății de Apoi” / Până la 20.000 de persoane intră aici în fiecare zi, 7 milioane într-un an / Se șterge praful și se tratează culorile cu hârtie japoneză și apă distilată

Între ianuarie și martie 2026 Capela Sixtină va intra în „check-up mode”, o inspecție atentă a sănătății Bolții și a „Judecății de Apoi” semnată de Michelangelo, anunță presa italiană.

Nu este vorba de o restaurare, subliniază Vaticanul, ci de o verificare preventivă, necesară pentru a înțelege cât de mult afectează turismul excesiv una dintre capodoperele absolute ale artei occidentale.

Șapte milioane de vizitatori pe an, până la 20.000 de persoane pe zi: sunt cifre care întrec multe orașe sau chiar țări europene, în materie de turism.

Fluxul continuu crește căldura, umiditatea, dioxidul de carbon și vaporii de apă: variabile care, în timp, pot afecta pelicula de vopsea.

Pentru a ține acești factori sub control, în capelă au fost instalați treizeci de senzori care monitorizează constant parametrii climatici.

Check-up-ul va servi la verificarea datelor date de instrumentele tehnologive și a inspecțiilor directe, stabilind dacă presiunea turistică actuală necesită măsuri suplimentare de atenuare.

Vizitatorii vor continua să admire „Judecata de Apoi”, în timp ce, în timpul orelor de închidere, experții vor verifica frescele centimetru cu centimetru.

Programul prevede închiderea lucrărilor înainte de Săptămâna Sfântă, pentru a nu interfera cu celebrările liturgice.

La conducerea operațiunilor se va afla Paolo Violini, numit recent șef al Laboratorului de restaurare a picturilor și materialelor din lemn al Muzeelor Vaticanului. Alături de el, sunt 12 restauratori: un grup de lucru chemat să efectueze o întreținere „blândă”, dar riguroasă.

Lucrările vor include îndepărtarea prafului, verificarea desprinderii peliculei de vopsea și tratarea localizată a sărurilor care au ieșit la suprafață, efectuată cu hârtie japoneză și apă distilată.