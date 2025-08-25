G4Media.ro
Ciprian Ciucu: Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Ciprian Ciucu: Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare / Dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL ar putea câştiga la limită, dar riscant

Articole25 Aug 1 comentariu

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susţinut de USR, ar câştiga detaşat, iar dacă ar fi Cătălin Drulă de la USR candidatul, susţinut de PNL, atunci Drulă ar câştiga ”la limită, dar riscant”, transmite News.ro.

Ciprian Ciucu a prezentat, luni seară, la B1 Tv, câteva scenarii posibile pentru Primăria Capitalei, el afirmând că ar câştiga şi în ipoteza în care ar fi susţinut de USR, dar şi cea în care ar avea susţinere din partea PSD.

”Dacă am candida cu toţii, şi aş candida şi eu, mai degrabă eu sau domnul Băluţă ar câştiga Primăria Capitalei. Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL, ar putea câştiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăşi ar câştiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluţă”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a afirmat că va conta foarte mult cât de raţionale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat despre pericolul ca la Bucureşti să câştige un candidat extremist, Ciprian Ciucu a afirmat că în Capitală nu vede posibil un astfel de scenariu.

”La Bucureşti nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel naţional ar da, simbolic, foarte multă putere extremiştilor. Aici pericolul este de incompetenţă, pentru că nu au candidaţi competenţi ca să conducă acest oraş, greu şi complex”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Ciucu este un mincinos ordinar. Stie foarte bine, din sondajele reale secrete, ca nu are nicio sansa, stie foarte bine ca Drula are toate sansele sa castige, daca psd si pnl nu fraudeaza alegerile.
    Asa a mintit si impostorul Burduja anul trecut si s-a dovedit pnl nu are sustinerea decat a circa 6%.
    Toata lumea s-a lamurit ca psd si pnl sunt vinovate de actuala situatie dezastruoasa a tarii. La alegerile trecute pentru primaria capitalei si la alegerile prezidentiale USR i-a invins pe candidatii psd si pnl si atunci cand au candidat separat si atunci cand au sustinut un candidat comun.
    pnl, daca vrea sa salveze oarecum situatia partidului, trebuie sa se alieze cu USR, iar psd, daca nu vrea sa se simta izolat, trebuie sa sustina candidatul USR.

