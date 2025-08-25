Ciprian Ciucu: Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare / Dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL ar putea câştiga la limită, dar riscant

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susţinut de USR, ar câştiga detaşat, iar dacă ar fi Cătălin Drulă de la USR candidatul, susţinut de PNL, atunci Drulă ar câştiga ”la limită, dar riscant”, transmite News.ro.

Ciprian Ciucu a prezentat, luni seară, la B1 Tv, câteva scenarii posibile pentru Primăria Capitalei, el afirmând că ar câştiga şi în ipoteza în care ar fi susţinut de USR, dar şi cea în care ar avea susţinere din partea PSD.

”Dacă am candida cu toţii, şi aş candida şi eu, mai degrabă eu sau domnul Băluţă ar câştiga Primăria Capitalei. Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL, ar putea câştiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăşi ar câştiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluţă”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a afirmat că va conta foarte mult cât de raţionale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat despre pericolul ca la Bucureşti să câştige un candidat extremist, Ciprian Ciucu a afirmat că în Capitală nu vede posibil un astfel de scenariu.

”La Bucureşti nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel naţional ar da, simbolic, foarte multă putere extremiştilor. Aici pericolul este de incompetenţă, pentru că nu au candidaţi competenţi ca să conducă acest oraş, greu şi complex”, a adăugat Ciprian Ciucu.