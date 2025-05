Imagini incredibile de la concertul gratuit al lui Lady Gaga în fața a peste 2 milioane de spectatori la Rio de Janeiro

Un spectacol impresionant. Lady Gaga a cântat în fața unei mări de oameni pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, sâmbătă, 3 mai. În fața scenei, spectatorii au cântat alături de hiturile starului pop american. „Bad romance”, “Alejandro”, „Born this way”… Mai mult de 2,1 milioane de fani au participat la acest concert gratuit, potrivit consiliului local. Această cifră este mult mai mare decât milionul și jumătate de persoane care au asistat la concertul Madonnei în același loc în urmă cu un an, deși unii experți consideră că estimarea este exagerată, potrivit Le Figaro.

Numeroase imagini de la eveniment au fost distribuite pe rețelele de socializare, unde este ușor de observat avalanșa de spectatori care au asistat la spectacol.

Este pentru prima dată din 2012 când cântăreața în vârstă de 39 de ani revine în Brazilia. Ea trebuia să fie una dintre capetele de afiș ale festivalului Rock in Rio în 2017, dar a fost forțată să anuleze în ultimul moment din motive de sănătate, lucru pe care l-a subliniat rapid sâmbătă.

„Brazil, I’ve missed you so much”, a strigat starul pop american înainte de a cânta unul dintre cele mai mari succese ale sale, „Poker Face”, pe o tablă de șah monumentală, unul dintre decorurile grandioase ale acestui spectacol de două ore. Artista a urcat pe scenă cu aproximativ douăzeci de minute mai târziu decât era programat, cocoțată la peste doi metri înălțime pe trena nesfârșită a unei rochii stacojii care, atunci când s-a deschis, a dezvăluit o cușcă verticală în care erau ascunși dansatorii ei, pentru „Bloody Mary”.

Lady Gaga a trecut apoi la „Abracadabra”, unul dintre punctele culminante ale ultimului său album, „Mayhem”, lansat în martie. În mijlocul melodiei, ea și-a dat jos rochia roșie, dezvăluind o alta pe care o purta pe dedesubt, în culorile Braziliei: verde, albastru și galben. „M-ați așteptat, probabil v-ați întrebat de ce mi-a luat atât de mult să revin, dar mă vindecam, îmi recăpătam forțele (…) Acum sunt pregătită și voi da totul pentru voi”, a declarat ea, emoționată până la lacrimi, în timpul unui discurs în mijlocul concertului. „În seara aceasta, vom scrie istorie”, a declarat ea, în timp ce publicul scanda „Gaga, eu te amo” (Gaga, te iubesc în portugheză).

Mulți tineri nu ar fi ratat-o pentru nimic în lume. „Lady Gaga înseamnă totul pentru mine, sunt un fan al ei din 2008”, a declarat pentru AFP Walter Segundo, un student în vârstă de 23 de ani care a sosit marți din Sao Luis, în statul brazilian Maranhao (nord-est), la aproape 3 000 de kilometri de Rio.

De-a lungul săptămânii, „micii monștri”, porecla afectuoasă a fanilor lui Lady Gaga, au venit în număr mare în orașul celebru pentru carnavalul său, care atrage sute de mii de turiști din întreaga lume. Autoritățile municipale, care speră, de asemenea, la beneficii economice de peste 100 de milioane de dolari, doresc să permanentizeze această tradiție a unui mega-concert gratuit în luna mai, pentru a stimula turismul în ceea ce este considerat a fi sezonul scăzut. Primarul Eduardo Paes a dat deja de înțeles că intenționează să aducă trupa irlandeză de rock U2, fără a preciza o dată. Pentru concertul lui Lady Gaga, a fost desfășurat un dispozitiv de securitate impresionant, cu peste 5 000 de agenți, drone și camere de supraveghere video cu recunoaștere facială.

2 MILLION PEOPLE SHOWED UP TO WITNESS ONE OF THE GREATEST ARTISTS OF OUR GENERATION LADY GAGA. AN UNREAL MOMENT.

pic.twitter.com/YkT8ZLuV8n

— Ved (@babyloniaan) May 4, 2025