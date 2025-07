Ozzy Osbourne, în culmea fericirii după un ultim concert alături de Black Sabbath. Peste 40.000 de persoane la show-ul de la Birmingham, la care au participat o pleiadă de vedete rock si heavy-metal – VIDEO

Ozzy Osbourne şi Black Sabbath au oferit un ultim concert, în faţa a 40.000 de fani şi susţinuţi de o pleiadă de legende ale rock-ului, scrie BBC, transmite News.ro.

Ozzy, în vârstă de 76 de ani, care suferă de boala Parkinson, a cântat în timp ce era aşezat pe un tron negru – aplaudând, agitând braţele şi aruncând priviri sălbatice, ca pe vremuri.

A părut copleşit în unele momente. „Nu aveţi idee cum mă simt. Vă mulţumesc din adâncul inimii”, a spus el mulţimii de la Villa Park din Birmingham.

El a fost însoţit de întreaga formaţie originală Sabbath pentru prima dată în 20 de ani.

Pe afişul spectacolului s-au mai aflat Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Ronnie Wood de la Rolling Stones şi Steven Tyler de la Aerosmith.

Purtând un palton de piele şi o brăţară aurie cu numele său, Ozzy s-a ridicat de sub scenă în tronul său, în uralele uriaşe ale publicului.

„Sunteţi pregătiţi? Să înceapă nebunia”, a strigat el.

„Este atât de bine să fiu pe această scenă. Nu aveţi idee”, a spus el mulţimii, care a răspuns scandându-i numele.

După ce a cântat cinci piese din cariera sa solo, lui Ozzy i s-au alăturat colegii din trupa Sabbath – chitaristul Tony Iommi, basistul şi textierul Geezer Butler şi bateristul Bill Ward – pentru alte patru, încheind cu clasicul Paranoid din 1970.

Parkinson, alte probleme de sănătate şi vârsta şi-au pus amprenta asupra sa, ceea ce înseamnă că a cântat tot timpul stând jos. Vocea sa a ezitat un pic, dar a avut totuşi un impact puternic.

Fanii au venit din întreaga lume – dacă au reuşit să obţină bilete – pentru concertul Back to the Beginning, care a durat toată ziua, pe stadionul echipei de fotbal Aston Villa, la o aruncătură de băţ de casa copilăriei lui Ozzy.

Spectacolul plin de vedete a fost supranumit „Live Aid heavy metal”, iar profiturile vor merge în scopuri caritabile.

O persoană a fluturat un liliac gonflabil, o referire la infamul incident din 1982, când Ozzy a muşcat din capul unui liliac viu pe scenă – cel mai notoriu moment din cariera nebună a starului rock.

Ceilalţi artişti ai zilei i-au adus un omagiu lui şi celorlalţi membri ai trupei.

„Fără Sabbath nu ar fi existat Metallica”, a spus solistul grupului american, James Hetfield, mulţimii în timpul setului lor. „Vă mulţumim pentru că ne-aţi dat un scop în viaţă”.

Apariţia Guns N’ Roses a inclus un cover al piesei Never Say Die a trupei Sabbath din 1978, Axl Rose încheind cu strigătul: „Birmingham! Ozzy! Sabbath! Vă mulţumim!”

O serie de supergrupuri pline de vedete l-au inclus pe Tyler, care a suferit probleme vocale grave în ultimii ani, revenind în formă ca parte a unei trupe care îi includea pe Ronnie Wood, Travis Barker de la Blink-182 şi Tom Morello de la Rage Against the Machine.

O altă versiune a trupei i-a inclus pe solistul Smashing Pumpkins, Billy Corgan, şi pe KK Downing de la Judas Priest, un alt erou al heavy-metal.

Printre artiştii mai tineri s-a numărat Yungblud, care a cântat unul dintre cele mai tandre cântece ale trupei Sabbath, Changes, lansat iniţial în 1972 şi pe care Ozzy l-a dus pe primul loc ca duet cu fiica sa Kelly în 2003.

Yungblud a făcut parte dintr-un alt supergrup a cărui distribuţie de muzicieni a inclus membri ai Megadeth, Faith No More şi Anthrax.

A existat, de asemenea, o luptă titanică a trei toboşari într-un „drum-off” între Barker, Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers şi Danny Carey de la Tool.

Phil Anselmo, liderul Pantera, a spus mulţimii că artiştii de pe afiş „ar fi cu toţii oameni diferiţi” fără Black Sabbath. „Acesta este adevărul. Nu aş fi aici cu acest microfon în mână fără Black Sabbath. Cei mai mari din toate timpurile”.

Actorul hollywoodian Jason Momoa a fost moderatorul spectacolului şi, în timp ce îi prezenta pe Pantera, le-a spus fanilor că se va alătura mulţimii, spunând: „Faceţi loc pentru mine, vin”.

La un alt moment, el a spus mulţimii: „Istoria lui Black Sabbath şi Ozzy Osbourne este de a privi înapoi la cei mai buni care au făcut-o vreodată. Avem unii dintre cei mai mari muzicieni rock şi metal din toate timpurile aici, astăzi, pe această scenă.”

Jack Black, colegul lui Momoa din Minecraft Movie, a trimis un mesaj video, la fel ca şi alte nume mari, de la Billy Idol la Dolly Parton.

„Black Sabbath a cam dat startul la toate astea, la era metalului”, a declarat fostul lider Van Halen, Sammy Hagar, în culisele BBC News. „Toată lumea se uită la ei ca la regi, şi dacă regii vor pleca, atunci vom merge să-i onorăm. Toţi cei care au fost rugaţi să facă asta, lăsaţi totul şi faceţi asta. Acest lucru va intra în istorie ca cel mai mare eveniment metal din toate timpurile”.

Ozzy a declarat în prealabil că spectacolul va fi „un adio în ceea ce priveşte performanţele mele live şi ce mod de a pleca”.

Line-up-ul de legende „înseamnă totul”, a spus el într-un interviu oferit de organizatori.

„Le sunt veşnic îndatorat pentru că au venit pentru mine şi pentru fani. Nu pot să spun în cuvinte, dar mă simt foarte emoţionat şi binecuvântat”.

Preţul biletelor a variat de la aproximativ 200 de lire sterline la 2.000 de lire sterline, profiturile fiind împărţite între Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital şi Acorn Children’s Hospice.

Back to the Beginning line-up:

Black Sabbath

Ozzy Osbourne solo

Metallica

Guns N’ Roses

Slayer

Tool

Pantera

Supergrup incluzând Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Ronnie Wood (The Rolling Stones), Steven Tyler (Aerosmith), Adam Jones (Tool), KK Downing (Judas Priest), Vernon Reid (Living Colour), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Sammy Hagar (Van Halen), Tom Morello (Rage Against the Machine), Travis Barker (Blink-182) şi Tobias Forge (Ghost)

Drum-off – Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Travis Barker (Blink-182) şi Danny Carey (Tool)

Gojira

Alice in Chains

Anthrax

Supergrup incluzând Lizzy Hale (Halestorm), David Ellefson (Megadeth), Mike Bordin (Faith No More), David Draiman (Disturbed), Scott Ian (Anthrax), Yungblud şi Nuno Bettencourt (Extreme)

Lamb of God

Halestorm

Rival Sons

Mastodon.