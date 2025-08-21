G4Media.ro
Ilie Bolojan, despre reformarea companiilor de stat: Dacă directorii aveau posibilitatea să…

Ilie Bolojan prima ședință de Guvern
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan, despre reformarea companiilor de stat: Dacă directorii aveau posibilitatea să aibă câștiguri de nouă ori mai mari decât salariul mediu pe ramură, acum se limitează la cinci. Dacă aveam șapte membri în CA, acum vor fi cinci, cu indemnizații reduse

Premierul liberal Ilie Bolojan a explicat într-o emisiune la Antena3 că pachetul doi de măsuri fiscale cuprinde și prevederi care au scopul de a reforma companiile de stat. Bolojan a spus că sunt vizate două aspecte, pe de-o parte menținerea veniturilor șefilor de companii într-o limită a normalității, dar și verificarea modului în care conducerea acestor companii își face treaba.

„Până în prezent, șefii acestor companii aveau posibilitatea să aibă câștiguri de nouă ori mai mari decât salariul mediu pe ramură. Acum se va limita la cinci. Dacă în Consiliile de Administrație erau 7 membri, acum vor fi 5 membri, și cu indemnizații reduse”, a explicat premierul.

Acesta mai arată se vor introduce indicatori de performanță, pentru că cel mai important lucru este să se verifice eficiența celor care se află în conducerea acestor companii. Bolojan a apreciat că în prezent, indicatorii de performanță sunt „formali”.

„Dacă fac performanță e normal ca oamenii să aibă câștiguri bune, dar problema este că pe partea de administrare sunt lucruri  care lasă de dorit, de aceea e important să avem indicatori de performanță în aceste companii (…) Cei care vor respecta indicatorii stabiliți de ministere vor rămâne în funcție, cei care nu respectă indicatorii – și în prezent vorbim de niște indicatori formali – vor trebui să plece”, a mai spus Bolojan.

